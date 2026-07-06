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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Premenená penalta a koniec! Neymar sa rozlúčil s brazílskym dresom so slzami v očiach


Tagy: Brazílsky futbal koniec reprezentačnej kariéry MS 2026 vo futbale Osemfinále Prehra vyraďovacia fáza

Neymar po 16 rokoch ukončil reprezentačnú kariéru v drese Brazílie. Odchody z futbalovej scény bývajú rôzne. Víťazné a radostné, ale aj smutné a ponuré. Neymar je ten druhý prípad. Po ...



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brazil_norway_wcup_soccer_22559 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Neymar po 16 rokoch ukončil reprezentačnú kariéru v drese Brazílie.


Odchody z futbalovej scény bývajú rôzne. Víťazné a radostné, ale aj smutné a ponuré. Neymar je ten druhý prípad.

Po prehre Brazílie s Nórskom (1:2) v osemfinále majstrovstiev sveta Neymar učinil očakávané rozhodnutie - oznámil koniec v reprezentačnom tíme Selecaa.

80 gólov v 130 zápasoch


Hviezdny útočník nastrieľal rekordných 80 gólov v 130 zápasoch za Brazíliu, čím prekonal aj rekordný zápis legendárneho Pelého.

Ten úplne posledný gól dosiahol v samom závere osemfinálového zápasu proti Nórsku v East Rutherforde, keď premenil pokutový kop. Brazília však prehrala 1:2, jej hráči cestujú domov, a 34-ročný Neymar sa rozlúčil s najcennejším dresom. Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu Ismaila Elfatha mu vyhŕkli slzy.


Na rovnakom mieste


Neymar debutoval za Brazíliu v prípravnom zápase proti USA v auguste v roku 2010. Hralo sa na MetLife Stadium v East Rutherforde v New Jersey, teda na rovnakom mieste ako teraz. A tiež vtedy strelil gól.

"Snažil som sa, naozaj som sa veľmi snažil. Teraz je však koniec. Tu som začal a tu som aj skončil," oznámil Neymar pre rozhlasovú stanicu Globo Esporte, cituje z toho portál ORF.



Bývalý útočník FC Barcelona a Paríž Saint-Germain odohral za päťnásobných majstrov sveta celkovo 130 zápasov, no veľký triumf sa mu nepodaril. Jeho najvýznamnejším titulom bol Pohár konfederácií FIFA v roku 2013 a olympijské zlato z Ria de Janeiro 2016.

Už nebol prínos


Na MS 2026 v Severnej Amerike a Mexiku už Neymar nebol pre svoj tím veľký prínos. Najprv bol mimo hry pre zranenie lýtka a potom odohral len dva zápasy ako striedajúci hráč.

Jeho nominácia na majstrovstvá sveta už vtedy spôsobila rozruch, keďže v posledných dvoch rokoch bol viac zranený ako hral a oo závratnej kariére v Európe sa zo saudskoarabského Al-Hilalu vrátil domov do FC Santos. Trénerovi Carlovi Ancelottimu risk s jeho nomináciou nevyšiel, keďže v tíme zabral miesto niekomu, kto by možno viac hrával.


Zdroj: SITA.sk - Premenená penalta a koniec! Neymar sa rozlúčil s brazílskym dresom so slzami v očiach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Brazílsky futbal koniec reprezentačnej kariéry MS 2026 vo futbale Osemfinále Prehra vyraďovacia fáza
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