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08. septembra 2026
Premiér by mal brzdiť a nezasahovať do nezávislosti generálnej prokuratúry, reaguje na Fica opozícia
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odstúpenie. Opozičné strany SaS, ZA ĽUDÍ,
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8.9.2026 (SITA.sk) - Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odstúpenie.
Opozičné strany SaS, ZA ĽUDÍ, KDH a Progresívne Slovensko (PS) odmietajú výzvu premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
SaS tvrdí, že o prípadnom novom generálnom prokurátorovi by mal rozhodovať až parlament vzídený z nasledujúcich volieb. Predseda SaS Branislav Gröhling Ficovu požiadavku označil za snahu získať väčší politický vplyv nad bezpečnostnými a justičnými inštitúciami.
„Fico chce ovládnuť generálnu prokuratúru. Jemu nestačia Bodorovci v polícii alebo to, že mladý Gašpar je riaditeľ SIS. On chce ovládnuť všetky bezpečnostné zložky, aby zabezpečil beztrestnosť svojím kumpánom a svojim kamarátom,“ uviedol Gröhling.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková zároveň odmietla politické zásahy do rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní. Pripomenula, že o väzbe rozhodujú súdy a o trestnom stíhaní príslušný prokurátor. K Ficovej výzve sa kriticky vyjadrila aj predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová.
Podľa nej ide o politický tlak na generálneho prokurátora. Pripomenula, že Smer v minulosti podporil Žilinkovo zvolenie a podľa nej sa ho teraz snaží odstrániť, pretože prokuratúra nepostupuje podľa predstáv vládnej strany.
„Ficove vyjadrenia sú jasným odkazom a hrozbou generálnemu prokurátorovi a dôkazom, že v záujme Ficovej skupiny je definitívne zničiť právny štát,“ uviedla Remišová.
Právny expert KDH Viliam Karas vyzval premiéra, aby rešpektoval inštitúcie a ich rozhodnutia. Pripomenul tiež, že Žilinka bol za generálneho prokurátora zvolený 132 hlasmi poslancov vrátane podpory Smeru.
„Chcem vyzvať premiéra, aby brzdil. Brzdil v záujme občanov, brzdil v záujme budúcnosti Slovenskej republiky,“ uviedol Karas.
Podľa Karasa by sa mal Fico namiesto útokov na generálnu prokuratúru obrátiť na ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že práve on nesie politickú zodpovednosť za súčasný stav polície a za problémy pri vyšetrovaní niektorých prípadov.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil Ficovu výzvu za zásah do nezávislosti prokuratúry a politický tlak súvisiaci s trestnými konaniami, ktoré sa dotýkajú predstaviteľov Smeru.
„Tu vidíme zjavný pokus predsedu vlády cez tento tlak na generálneho prokurátora ovplyvňovať trestné konania vo veciach, ktoré sa dotýkajú smerákov, ktoré sú pre nich politicky citlivé,“ uviedol Šimečka. PS odmieta takýto mocenský nátlak bez ohľadu na svoje výhrady voči niektorým predchádzajúcim rozhodnutiam generálneho prokurátora.
Tieňová ministerka spravodlivosti PS a poslankyňa Zuzana Števulová označila Ficovu výzvu za útok na nezávislé postavenie generálneho prokurátora. Smer sa podľa Števulovej snaží vytvoriť tlak na Žilinku, aby uvoľnil funkciu ešte pred skončením svojho mandátu.
„Toto nie je obhajoba Maroša Žilinku. Toto je obhajoba inštitúcie generálneho prokurátora, ktorý je pánom trestného konania, ktorý je nezávislý a takýto by mal ostať,“ uviedla. PS vyzýva Žilinku, aby politickému tlaku nepodľahol.
Zdroj: SITA.sk - Premiér by mal brzdiť a nezasahovať do nezávislosti generálnej prokuratúry, reaguje na Fica opozícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné strany SaS, ZA ĽUDÍ, KDH a Progresívne Slovensko (PS) odmietajú výzvu premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Ovládnutie bezpečnostných zložiek
SaS tvrdí, že o prípadnom novom generálnom prokurátorovi by mal rozhodovať až parlament vzídený z nasledujúcich volieb. Predseda SaS Branislav Gröhling Ficovu požiadavku označil za snahu získať väčší politický vplyv nad bezpečnostnými a justičnými inštitúciami.
„Fico chce ovládnuť generálnu prokuratúru. Jemu nestačia Bodorovci v polícii alebo to, že mladý Gašpar je riaditeľ SIS. On chce ovládnuť všetky bezpečnostné zložky, aby zabezpečil beztrestnosť svojím kumpánom a svojim kamarátom,“ uviedol Gröhling.
Politický tlak
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková zároveň odmietla politické zásahy do rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní. Pripomenula, že o väzbe rozhodujú súdy a o trestnom stíhaní príslušný prokurátor. K Ficovej výzve sa kriticky vyjadrila aj predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová.
Podľa nej ide o politický tlak na generálneho prokurátora. Pripomenula, že Smer v minulosti podporil Žilinkovo zvolenie a podľa nej sa ho teraz snaží odstrániť, pretože prokuratúra nepostupuje podľa predstáv vládnej strany.
„Ficove vyjadrenia sú jasným odkazom a hrozbou generálnemu prokurátorovi a dôkazom, že v záujme Ficovej skupiny je definitívne zničiť právny štát,“ uviedla Remišová.
Stav polície
Právny expert KDH Viliam Karas vyzval premiéra, aby rešpektoval inštitúcie a ich rozhodnutia. Pripomenul tiež, že Žilinka bol za generálneho prokurátora zvolený 132 hlasmi poslancov vrátane podpory Smeru.
„Chcem vyzvať premiéra, aby brzdil. Brzdil v záujme občanov, brzdil v záujme budúcnosti Slovenskej republiky,“ uviedol Karas.
Podľa Karasa by sa mal Fico namiesto útokov na generálnu prokuratúru obrátiť na ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že práve on nesie politickú zodpovednosť za súčasný stav polície a za problémy pri vyšetrovaní niektorých prípadov.
Zásah do nezávislosti
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil Ficovu výzvu za zásah do nezávislosti prokuratúry a politický tlak súvisiaci s trestnými konaniami, ktoré sa dotýkajú predstaviteľov Smeru.
„Tu vidíme zjavný pokus predsedu vlády cez tento tlak na generálneho prokurátora ovplyvňovať trestné konania vo veciach, ktoré sa dotýkajú smerákov, ktoré sú pre nich politicky citlivé,“ uviedol Šimečka. PS odmieta takýto mocenský nátlak bez ohľadu na svoje výhrady voči niektorým predchádzajúcim rozhodnutiam generálneho prokurátora.
Tieňová ministerka spravodlivosti PS a poslankyňa Zuzana Števulová označila Ficovu výzvu za útok na nezávislé postavenie generálneho prokurátora. Smer sa podľa Števulovej snaží vytvoriť tlak na Žilinku, aby uvoľnil funkciu ešte pred skončením svojho mandátu.
„Toto nie je obhajoba Maroša Žilinku. Toto je obhajoba inštitúcie generálneho prokurátora, ktorý je pánom trestného konania, ktorý je nezávislý a takýto by mal ostať,“ uviedla. PS vyzýva Žilinku, aby politickému tlaku nepodľahol.
Zdroj: SITA.sk - Premiér by mal brzdiť a nezasahovať do nezávislosti generálnej prokuratúry, reaguje na Fica opozícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
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