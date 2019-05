Vlajky či bubny budú na hokejových MS povolené, píšťaly a trúby nie

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Oliver Ondráš Foto: FOTO TASR – Oliver Ondráš

Bratislava 8. mája (TASR) - Záchranári, hasiči, policajti, stovky pracovníkov SBS, usporiadateľov a dobrovoľníkov budú dohliadať na bezpečnosť účastníkov a návštevníkov majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach. Zimné štadióny v oboch mestách budú otvárať 1,5 hodiny pred začiatkom zápasu. Organizátori upozorňujú fanúšikov, aby prišli na zápasy v dostatočnom predstihu a mohli sa tak podrobiť bezpečnostnej kontrole.Pri vstupe do štadiónov budú čakať návštevníkov dve úrovne kontrol. Prvá bude bezpečnostná, fanúšik sa zároveň preukáže platnou vstupenkou. V rámci druhej si divák platný lístok označí. Pri vstupe do arén prejdú diváci bezpečnostnými rámovými detektormi kovov. "" povedal riaditeľ organizačného výboru majstrovstiev sveta Igor Nemeček.Bezpečnostné opatrenia sú pripravené pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a Steel aréne v Košiciach vrátane tréningových hál. Taktiež v okolí hotelov, kde bývajú akreditovaní účastníci, i vo fanzónach. Organizátori odporúčajú divákom, aby na zápasy chodili s dostatočným časovým predstihom a pred vstupom do arén sledovali pokyny pracovníkov usporiadateľskej služby.spresňujú organizátori.Po každom stretnutí sa štadióny vyprázdnia. Fanúšikovia musia arénu opustiť aj v prípade, že majú vstupenku na ďalší duel. Návštevníkom, ktorí budú zjavne pod vplyvom alkoholu, vstup na štadión bezpečnostní pracovníci neumožnia.Pohyb v okolí štadiónov je voľný s výnimkou bezpečnostnej zóny v bezprostrednej blízkosti oboch arén. Vstup do nej bude cez kontrolu, ktorá zahŕňa vizuálnu kontrolu vstupenky, prechod rámovým detektorom a prípadnú kontrolu hmatom.povedal bezpečnostný manažér bratislavskej haly Marek Bednárik.Fanúšikovia môžu vstupovať do hál aj s bubnami i vlajkami na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 metra. Zakázané sú však vlajky na teleskopických železných žrdiach či na drevených tyčiach. Na vlajkách i plagátoch nesmú byť texty, ktoré hovoria o potláčaní základných ľudských práv a slobôd či podporujú i podnecujú nenávisť a násilie. Na zápasoch nie sú povolené píšťalky, tlakové zvukové spreje, megafóny, vuvuzely či laserové ukazovadlá a blikajúce zariadenia. Zákaz vstupu platí i pre zvieratá.Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú na Slovensku v Bratislave a Košiciach od 10. do 26. mája.