Streda 11.2.2026
Úvodná strana
11. februára 2026
Premiér Fico diskutoval s podpredsedom Európskej komisie Fittom o podpore regiónov na východe Únie
Predseda vlády SR Robert Fico v stredu v priestoroch Úradu vlády SR prijal výkonného podpredsedu
11.2.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico v stredu v priestoroch Úradu vlády SR prijal výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) pre súdržnosť a reformy Raffaeleho Fitta. Ako informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády, hovorili najmä o podpore regiónov na východnej hranici Európskej únie (EÚ) v súvislosti s plánovaným predstavením Stratégie pre regióny na východnej hranici, čoho súčasťou bude finančný nástroj určený na podporu investícií týchto regiónov.
Na východnej hranici EÚ sa nachádzajú aj dva slovenské regióny - Prešovský a Košický kraj. Premiér uviedol, že konkrétne tieto kraje priamo pociťujú dôsledky situácie na Ukrajine a patria medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska aj celej EÚ. Robert Fico tiež zdôraznil, že východné regióny budú zohrávať kľúčovú úlohu pri budúcej obnove Ukrajiny, najmä z pohľadu logistiky, infraštruktúry, hospodárskej spolupráce a energetiky.
Premiér s eurokomisárom tiež diskutoval o návrhu rozpočtu EÚ na roky 2028-2034. „V súčasnosti pracujeme na Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorú zastrešuje Slovenská akadémia vied. Vízia nám ukáže na čo sa musí naša krajina zamerať a viaceré reformné a investičné opatrenia navrhnuté aj z tejto vízie plánujeme financovať z budúceho európskeho rozpočtu, ktorý bude vyhradený aj pre nás,“ uviedol Fico. Schválenie Viacročného finančného rámca, tzv. rozpočtu EÚ sa očakáva vo februári 2027.
Predseda slovenskej vlády tiež ocenil flexibilný prístup k využívaniu kohéznych fondov zo strany EK v aktuálnom programovacom období. Slovensko napríklad využilo flexibilitu pri presune zdrojov na projekty duálneho využitia. Témou stretnutia bola aj revízia Programu Slovensko, ktorú SR predložila EK v decembri 2025. „Revízia nám umožní presunúť časť európskych prostriedkov, ktorým hrozí nevyčerpanie do iných oblastí, ako je konkurencieschopnosť, životné prostredie, dostupné bývanie,“ dodal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico diskutoval s podpredsedom Európskej komisie Fittom o podpore regiónov na východe Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
