Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Premiér Fico podporuje americký mierový plán, podmienkou je súhlas Ukrajiny – VIDEO


Tagy: Americký prezident Mierový plán pre Ukrajinu slovenský premiér vojna na Ukrajine

Americký mierový plán pre Ukrajinu slovenská vláda podporuje, nie je ho však možné realizovať bez súhlasu Ukrajiny. Uviedol to premiér Robert Fico počas piatkovej tlačovej ...



Zdieľať
67caf9093b6f3524459224 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Americký mierový plán pre Ukrajinu slovenská vláda podporuje, nie je ho však možné realizovať bez súhlasu Ukrajiny. Uviedol to premiér Robert Fico počas piatkovej tlačovej konferencie. Pri rozhovoroch o mieri mu však chýba väčšia aktivita zo strany Európskej únie.


Vláda podľa Fica podporovala všetky mierové plány, aby „čo najskôr došlo k ukončeniu vzájomného krviprelievania Slovanov na území Ukrajiny“. Rovnako je to aj v prípade plánu na zastavenie vojny na Ukrajine, ktorý schválil americký prezident Donald Trump.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Ak je niečo na papieri a má to 28 bodov, a dotýka sa to predovšetkým Ukrajiny, nie je možné nadiktovať nejakému členskému štátu, že to musí akceptovať. Prvou základnou podmienkou realizácie tohto obrovského plánu je súhlas Ukrajiny,“ povedal Fico. Zároveň dodal, že by v tomto smere rád videl aktívnejšiu úlohu Európskej únie. Pripomenul, že v pláne sa ráta aj so 100 miliardami eur, ktoré by mala Únia použiť na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny.

Okrem toho tam nevidíme nič, čo by Európsku úniu vťahovalo do rozhovorov. Zahraničná politika Európskej únie je nulová, zdá sa, že aj rešpekt veľkých hráčov voči Únii je veľmi malý. A to je pravdepodobne aj dôvod, prečo sa priamo Európska únia nedostala za rokovací stôl a nebola súčasťou prípravy a tvorby podmienok mierovej dohody,“ skonštatoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem




Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico podporuje americký mierový plán, podmienkou je súhlas Ukrajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mierový plán pre Ukrajinu slovenský premiér vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trumpov mierový plán chce Moskva využiť na zastavenie amerických sankcií, tvrdí Kallasová
<< predchádzajúci článok
V prírode dominujú cigaretové ohorky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 