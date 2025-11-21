|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
Denník - Správy
21. novembra 2025
Premiér Fico podporuje americký mierový plán, podmienkou je súhlas Ukrajiny – VIDEO
Americký mierový plán pre Ukrajinu slovenská vláda podporuje, nie je ho však možné realizovať bez súhlasu Ukrajiny. Uviedol to premiér Robert Fico počas piatkovej tlačovej ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Americký mierový plán pre Ukrajinu slovenská vláda podporuje, nie je ho však možné realizovať bez súhlasu Ukrajiny. Uviedol to premiér Robert Fico počas piatkovej tlačovej konferencie. Pri rozhovoroch o mieri mu však chýba väčšia aktivita zo strany Európskej únie.
Vláda podľa Fica podporovala všetky mierové plány, aby „čo najskôr došlo k ukončeniu vzájomného krviprelievania Slovanov na území Ukrajiny“. Rovnako je to aj v prípade plánu na zastavenie vojny na Ukrajine, ktorý schválil americký prezident Donald Trump.
„Ak je niečo na papieri a má to 28 bodov, a dotýka sa to predovšetkým Ukrajiny, nie je možné nadiktovať nejakému členskému štátu, že to musí akceptovať. Prvou základnou podmienkou realizácie tohto obrovského plánu je súhlas Ukrajiny,“ povedal Fico. Zároveň dodal, že by v tomto smere rád videl aktívnejšiu úlohu Európskej únie. Pripomenul, že v pláne sa ráta aj so 100 miliardami eur, ktoré by mala Únia použiť na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny.
„Okrem toho tam nevidíme nič, čo by Európsku úniu vťahovalo do rozhovorov. Zahraničná politika Európskej únie je nulová, zdá sa, že aj rešpekt veľkých hráčov voči Únii je veľmi malý. A to je pravdepodobne aj dôvod, prečo sa priamo Európska únia nedostala za rokovací stôl a nebola súčasťou prípravy a tvorby podmienok mierovej dohody,“ skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico podporuje americký mierový plán, podmienkou je súhlas Ukrajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
