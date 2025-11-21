Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Trumpov mierový plán chce Moskva využiť na zastavenie amerických sankcií, tvrdí Kallasová


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Návrhy USA na ukončenie vojny na Ukrajine sa Rusko snaží využiť na zastavenie sankcií zo strany Washingtonu a na zabrzdenie rokovaní EÚ o použití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. Povedala to v ...



Zdieľať
belgium_eu_indo pacific_72539 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Návrhy USA na ukončenie vojny na Ukrajine sa Rusko snaží využiť na zastavenie sankcií zo strany Washingtonu a na zabrzdenie rokovaní EÚ o použití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. Povedala to v piatok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.


„Dnešok má byť dňom, v ktorom majú začať platiť sankcie USA voči Rusku. Dúfam, že dnes neuvidíme rozhodnutie o odložení týchto sankcií, pretože je to presne to, čo Rusko chce,“ uviedla Kallasová.

Lídri Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie v piatok vyzvali na také riešenie konfliktu na Ukrajine, ktoré „úplne“ zapojí Kyjev. Uviedol to úrad francúzskeho prezidenta.

V telefonickom rozhovore so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským Emmanuel Macron, Friedrich Merz a Keir Starmer uviedli, že „akékoľvek riešenie musí plne zahŕňať Ukrajinu“.


Zdroj: SITA.sk - Trumpov mierový plán chce Moskva využiť na zastavenie amerických sankcií, tvrdí Kallasová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SWAN a 4ka prinášajú zákazníkom nový štandard digitálnej bezpečnosti. Spúšťajú 4KA OCHRANA v partnerstve s Whalebone
<< predchádzajúci článok
Premiér Fico podporuje americký mierový plán, podmienkou je súhlas Ukrajiny – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 