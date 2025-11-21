|
Piatok 21.11.2025
|
21. novembra 2025
Trumpov mierový plán chce Moskva využiť na zastavenie amerických sankcií, tvrdí Kallasová
Návrhy USA na ukončenie vojny na Ukrajine sa Rusko snaží využiť na zastavenie sankcií zo strany Washingtonu a na zabrzdenie rokovaní EÚ o použití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. Povedala to v ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Návrhy USA na ukončenie vojny na Ukrajine sa Rusko snaží využiť na zastavenie sankcií zo strany Washingtonu a na zabrzdenie rokovaní EÚ o použití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. Povedala to v piatok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
„Dnešok má byť dňom, v ktorom majú začať platiť sankcie USA voči Rusku. Dúfam, že dnes neuvidíme rozhodnutie o odložení týchto sankcií, pretože je to presne to, čo Rusko chce,“ uviedla Kallasová.
Lídri Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie v piatok vyzvali na také riešenie konfliktu na Ukrajine, ktoré „úplne“ zapojí Kyjev. Uviedol to úrad francúzskeho prezidenta.
V telefonickom rozhovore so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským Emmanuel Macron, Friedrich Merz a Keir Starmer uviedli, že „akékoľvek riešenie musí plne zahŕňať Ukrajinu“.
Zdroj: SITA.sk
