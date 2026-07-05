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 24hod.sk    Ekonomika

05. júla 2026

Štáty v OPEC+ rozhodli o zvýšení kvót na ťažbu ropy, začne platiť od augusta


Tagy: Hormuzský prieliv OPEC+ Štáty Perzského zálivu Ťažba ropy

Ministri Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu po virtuálnom zasadnutí oznámili „úpravu produkcie o 188‑tisíc barelov denne“. Sedem členských štátov organizácie ...



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gettyimages 1428745767 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Ministri Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu po virtuálnom zasadnutí oznámili „úpravu produkcie o 188‑tisíc barelov denne“.


Sedem členských štátov organizácie OPEC+ v nedeľu rozhodlo o opätovnom zvýšení produkčných kvót. Krok prišiel v čase, keď sa krajiny Perzského zálivu stále spamätávajú z dôsledkov americko-izraelskej vojny na Blízkom východe.

Ministri Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu po virtuálnom zasadnutí oznámili „úpravu produkcie o 188‑tisíc barelov denne“, ktorá začne platiť v auguste 2026.

Krajiny v Perzskom zálive museli znížiť ťažbu po takmer úplnom paralyzovaní Hormuzského prielivu Iránom, čo na mesiace zablokovalo ich export. Od prvého štvrťroka 2026 do mája klesla kombinovaná produkcia Saudskej Arábie, Iraku a Kuvajtu o približne šesť miliónov barelov denne.

Po podpise memoranda o porozumení medzi Teheránom a Washingtonom 17. júna sa lodná doprava postupne obnovuje a ceny ropy prudko klesli na úrovne spred vojny. Podľa amerického predstaviteľa citovaného agentúrou Bloomberg mohli dodávky cez prieliv už prekročiť desať miliónov barelov denne.

Analytik Ole Hansen zo Saxo Bank však upozornil, že ropa, ktorá teraz opúšťa prieliv, pochádza najmä zo zásob v tankeroch a skladoch, pričom „obnovenie zastavenej produkcie si vyžaduje čas“. „Ak sa lodná doprava bude ďalej normalizovať, júl prinesie zlepšenie a august bude pravdepodobne mesiacom, keď sa tempo obnovy zrýchli,“ povedal pre AFP.


Zdroj: SITA.sk - Štáty v OPEC+ rozhodli o zvýšení kvót na ťažbu ropy, začne platiť od augusta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv OPEC+ Štáty Perzského zálivu Ťažba ropy
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