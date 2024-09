Silné dažde v Trnavskom kraji poškodili viaceré galérie či školy, škody sa pohybujú v tisíckach eur

Žiadosť o finančnú pomoc

16.9.2024 (SITA.sk) - Krízový štáb Trnavského samosprávneho kraja zvolal v súvislosti s mimoriadnou situáciou najmä v okresoch Senica a Skalica župan Jozef Viskupič Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja postupne hlásia škody, ktoré sa v dôsledku zatopenia, zatečenia alebo iných udalostí pohybujú v tisíckach eur.Mimoriadnu situáciu operatívne rieši Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja na cestách II. a III. triedy, a to na celom území kraja.„Sme v úzkej komunikácii s viacerými starostami a primátormi postihnutých samospráv. Nepretržite sú v pohotovosti aj župní cestári zo Správy a údržby ciest TTSK, ktorí počas celého obdobia odstraňujú napadané stromy na cestách či blato a robia opatrenia, aby dopady prívalov vody boli čo najmenšie. Zároveň sme v stredisku cestárov v Sekuliach poskytli zázemie pre uskladnenie zásob piesku a iného potrebného materiálu," povedal po zasadnutí krízového štábu trnavský župan Jozef Viskupič.Samosprávy, ktoré prispievajú Centrálneho krízového fondu Trnavského samosprávneho kraja, majú možnosť žiadať o finančné prostriedky na likvidáciu následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí, ale aj na preventívne opatrenia voči takýmto udalostiam.V dôsledku silných dažďov zatiekla v Galérii Jána Koniarka v Trnave prístavba Koppelovej vily, došlo k poškodeniu omietok v interiéri aj v exteriéri. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici vytopilo pivničné priestory, rozsah škôd bude možné stanoviť až po odčerpaní vody. Aj Centrum sociálnych služieb Rohov v okrese Senica nahlásilo zatečenie vody do kancelárie a dvoch izieb prijímateľov sociálnych služieb.V Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne sa v súvislosti so zatekaním strechy kaštieľa posunuli drevené trámy strešnej konštrukcie. Už v piatok boli preventívne presťahovaní niekoľkí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí boli najviac ohrození vlhkosťou a vodou z pretekajúcich stropov.Vytopenie, respektíve zatečenie striech zasiahlo aj viacero župných stredných škôl na Záhorí, kde riaditelia udelili na pondelok 16. septembra riaditeľské voľno. Ide o Spojenú školu v Holíči, Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, Strednú zdravotnícku školu v Skalici a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici.Vyučovanie na týchto stredných školách bude obnovené v utorok 17. septembra. K dištančnému vyučovaniu pre zatečenie priestorov museli pristúpiť na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch, a to predbežne do stredy 18. septembra.