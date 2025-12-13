Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. decembra 2025

Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž


Tagy: Korupcia Protesty

Tisíce Rumunov vyšli v piatok do ulíc Bukurešti, aby protestovali proti korupcii v justícii. Demonštrácie vypukli po obvineniach, že poprední predstavitelia súdov sa snažili tlačiť na sudcov. Podľa indexu ...



Zdieľať
romania_justice_protest_96738 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Tisíce Rumunov vyšli v piatok do ulíc Bukurešti, aby protestovali proti korupcii v justícii. Demonštrácie vypukli po obvineniach, že poprední predstavitelia súdov sa snažili tlačiť na sudcov. Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International patrí Rumunsko medzi najviac skorumpované krajiny v Európskej únii, pričom požiadavky na nezávislosť justície už v minulosti vyvolali masívne protesty.

Investigatívna reportáž


Súčasné protesty vypukli v stredu po zverejnení investigatívnej reportáže média Recorder, ktorá priniesla svedectvá sudcov a prokurátorov o predlžovaní prípadov a tlaku na sudcov. V piatok sa niekoľko tisíc ľudí zhromaždilo pred budovou vlády a požadovalo odvolanie ministra spravodlivosti, predsedu Najvyššieho súdu a ďalších vysokých predstaviteľov.

Občianska spoločnosť neprijíma systém, ktorý je inherentne skorumpovaný a navrhnutý tak, aby bol manipulovaný zvnútra,“ povedal Vlad Voinea, 40-ročný IT pracovník, ktorý niesol svoju dcéru na chrbte, zatiaľ čo protestujúci skandovali heslá „Spravodlivosť, nie korupcia“, „Zlodeji“ a „Vidíme vás“.

Verejný list


Tridsaťjedenročný Mihnea Mihai niesol transparent s nápisom „Úcta k poctivým sudcom“, pričom uviedol, že je na ulici preto, aby podporil sudcov, ktorí mali odvahu vystúpiť a dodal odvahu ostatným, nech verejne hovoria o problémoch v justícii. Podobné protesty sa konali aj v ďalších mestách po celej krajine. Reportáž si na YouTube pozrelo viac ako 3,5 milióna ľudí. Po jej zverejnení sa odvolací súd v Bukurešti bránil na tlačovej konferencii, no jedine sudkyňa Raluca Morosanuová verejne odsúdila tlak a vyjadrila podporu investigatívnej žurnalistike.

Dovedna stovky sudcov a prokurátorov podpísali verejný list, v ktorom odsúdili „hlboké a systémové dysfunkcie“ a vyjadrili solidaritu s kolegami, ktorí mali odvahu upozorniť na problémy a tlak v justícii. Rumunský prezident Nicusor Dan pozval sudcov na rokovania 22. decembra a na Facebooku poznamenal, že keď stovky sudcov hlásia „problém s integritou v justičnom systéme, situácia musí byť veľmi vážna“.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Protesty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Premiér Fico vníma verejnú mienku aj slabiny vlády, predčasné voľby však nepripúšťa
<< predchádzajúci článok
Súd určil ďalšie pojednávanie s Bödörom, rozhodnúť by sa malo o dôkazných návrhoch obhajoby

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 