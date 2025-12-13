|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia
|Denník - Správy
13. decembra 2025
Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž
Tisíce Rumunov vyšli v piatok do ulíc Bukurešti, aby protestovali proti korupcii v justícii. Demonštrácie vypukli po obvineniach, že poprední predstavitelia súdov sa snažili tlačiť na sudcov. Podľa indexu ...
Tisíce Rumunov vyšli v piatok do ulíc Bukurešti, aby protestovali proti korupcii v justícii. Demonštrácie vypukli po obvineniach, že poprední predstavitelia súdov sa snažili tlačiť na sudcov. Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International patrí Rumunsko medzi najviac skorumpované krajiny v Európskej únii, pričom požiadavky na nezávislosť justície už v minulosti vyvolali masívne protesty.
Súčasné protesty vypukli v stredu po zverejnení investigatívnej reportáže média Recorder, ktorá priniesla svedectvá sudcov a prokurátorov o predlžovaní prípadov a tlaku na sudcov. V piatok sa niekoľko tisíc ľudí zhromaždilo pred budovou vlády a požadovalo odvolanie ministra spravodlivosti, predsedu Najvyššieho súdu a ďalších vysokých predstaviteľov.
„Občianska spoločnosť neprijíma systém, ktorý je inherentne skorumpovaný a navrhnutý tak, aby bol manipulovaný zvnútra," povedal Vlad Voinea, 40-ročný IT pracovník, ktorý niesol svoju dcéru na chrbte, zatiaľ čo protestujúci skandovali heslá „Spravodlivosť, nie korupcia", „Zlodeji" a „Vidíme vás".
Tridsaťjedenročný Mihnea Mihai niesol transparent s nápisom „Úcta k poctivým sudcom", pričom uviedol, že je na ulici preto, aby podporil sudcov, ktorí mali odvahu vystúpiť a dodal odvahu ostatným, nech verejne hovoria o problémoch v justícii. Podobné protesty sa konali aj v ďalších mestách po celej krajine. Reportáž si na YouTube pozrelo viac ako 3,5 milióna ľudí. Po jej zverejnení sa odvolací súd v Bukurešti bránil na tlačovej konferencii, no jedine sudkyňa Raluca Morosanuová verejne odsúdila tlak a vyjadrila podporu investigatívnej žurnalistike.
Dovedna stovky sudcov a prokurátorov podpísali verejný list, v ktorom odsúdili „hlboké a systémové dysfunkcie" a vyjadrili solidaritu s kolegami, ktorí mali odvahu upozorniť na problémy a tlak v justícii. Rumunský prezident Nicusor Dan pozval sudcov na rokovania 22. decembra a na Facebooku poznamenal, že keď stovky sudcov hlásia „problém s integritou v justičnom systéme, situácia musí byť veľmi vážna".
Zdroj: SITA.sk - Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž © SITA Všetky práva vyhradené.
