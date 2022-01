Prezidentka Čaputová sa na Nový rok prihovorila Slovákom, adresovala im niekoľko výziev (video)

Rozmýšľajme kráľovsky, nie nevoľnícky

Slovensko prežilo ťažký rok

Máme šancu byť lepšími

1.1.2022 (Webnoviny.sk) - O slobode a jej prípadných obmedzeniach je potrebné rozmýšľať kráľovsky, nie nevoľnícky. Vo svojom novoročnom prejave to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová, pričom sa odvolala na slová kňaza Martina Kramaru.Podľa neho pri poddanskom zmýšľaní vnímame všetky obmedzenia iba ako údel, ktorý nám bol daný zhora. Oproti tomu kráľovská, alebo tiež zrelá občianska sloboda vychádza z možnosti konať sebavedome a slobodne, tak ako si to vyžaduje nielen náš záujem, ale aj záujem spoločenstva, ktorého sme súčasťou.„Slobodne si niečo vyberáme a slobodne sa niečoho zriekame. Zodpovednosť, slušnosť, či ohľaduplnosť, ku ktorým sa prikláňame z vlastnej vôle, nepociťujeme ako diktát nariadení," povedal prezidentka.Podľa nej ani samotná demokracia nestojí na vynucovaných direktívach, ale na prirodzenej autorite pravidiel, ktoré sú výsledkom spoločenskej dohody.„Rozmýšľajme teda kráľovsky, nie nevoľnícky. Náš život je vždy spojený s istými obmedzeniami a naše chápanie, náš spôsob reakcie na okolnosti do veľkej miery určuje naše prežívanie," zdôraznila Čaputová.Slovensko má podľa hlavy štátu za sebou ťažký rok, ale aj rok v ktorom sme sa v nových podmienkach pandémie už trochu naučili žiť a prispôsobiť sa zmenám.„Rok v ktorom sme zažívali s niektorými ľuďmi odcudzenie a s niektorými sme, naopak, vytvorili nové zblíženia," skonštatovala prezidentka. Zároveň povedala, že ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí.„Kultivujme preto ľudskosť, dávajme na ňu dôraz už v školách. Pestujme si vzťahy v komunitách, v rodinách. Budujme súdržnosť a precíťme jej hodnotu v najbližšom okolí, aby sme ju vo forme nášho osobného vkladu preniesli na úroveň celej krajiny," vyhlásila Čaputová.Prezidentka zároveň pripomenula, že v súčasnej situácii spojenej s pandémiou sa množstvo ľudí ocitlo v existenčných problémoch a tisíce ľudí chýbali svojim blízkym pri vianočnom stole a pri vstupe do nového roka.„Ako každá kríza, aj táto je príležitosťou. Možno nás dokáže posilniť, možno si obyčajné veci, ktoré nám teraz nie sú dopriate, budeme vážiť oveľa viac. Aj to je jedna z nádejí, ktoré máme príležitosť naplniť. Je to šanca byť lepšími, než predtým," dodala Čaputová.