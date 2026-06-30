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30. júna 2026
Zomrela 102-ročná Edita Šalamonová, jedna z posledných žien na Slovensku, ktoré prežili Auschwitz
O jej úmrtí informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, rodená Neumannová, ktorá bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - O jej úmrtí informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, rodená Neumannová, ktorá bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Na sociálnej sieti o tom informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. „Jej odchodom strácame vzácneho človeka a autentický hlas našej histórie. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke,“ napísal Korčok.
Podľa televízie Markíza Šalamonová pochádzala zo Zemplína. Narodila sa 4. decembra 1923. „Edita sa spolu s rodinou dostala do transportu, ktorý odchádzal z Košíc 3. júna 1944,“ uviedla televízia s tým, že v tábore ich prerozdelili a zvyšok rodiny, okrem sestry, ktorá ostala s ňou, už nevidela. O tri dni ich previezli do iného tábora, do Lotyšska, Rigy, kde kopali zákopy.
„Následne ich čakal ďalší presun - do tábora v Poľsku, Stutthofu. Tam nastala situácia, že sa im podarilo ujsť aj s ďalšími dvoma ženami. Nedopadlo to však dobre a počas úteku jej sestru zastrelili. Ostala tak v tábore už sama,“ uviedla Markíza.
Po vojne chcela Šalamonová odísť do Izraela, no nepodarilo sa jej to, spočiatku pre peniaze a potom preto, že sa jej narodil syn. „Dozvedela sa, že prežil aj jej nevlastný brat Ferdinand, ten však odišiel do Izraela a neskôr do Austrálie. Edita mala dve deti. Ostala s rodinou žiť na východe Slovenska,“ dodala Markíza.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela 102-ročná Edita Šalamonová, jedna z posledných žien na Slovensku, ktoré prežili Auschwitz © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, rodená Neumannová, ktorá bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré na vlastnej koži prežili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Na sociálnej sieti o tom informoval vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. „Jej odchodom strácame vzácneho človeka a autentický hlas našej histórie. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke,“ napísal Korčok.
Podľa televízie Markíza Šalamonová pochádzala zo Zemplína. Narodila sa 4. decembra 1923. „Edita sa spolu s rodinou dostala do transportu, ktorý odchádzal z Košíc 3. júna 1944,“ uviedla televízia s tým, že v tábore ich prerozdelili a zvyšok rodiny, okrem sestry, ktorá ostala s ňou, už nevidela. O tri dni ich previezli do iného tábora, do Lotyšska, Rigy, kde kopali zákopy.
„Následne ich čakal ďalší presun - do tábora v Poľsku, Stutthofu. Tam nastala situácia, že sa im podarilo ujsť aj s ďalšími dvoma ženami. Nedopadlo to však dobre a počas úteku jej sestru zastrelili. Ostala tak v tábore už sama,“ uviedla Markíza.
Po vojne chcela Šalamonová odísť do Izraela, no nepodarilo sa jej to, spočiatku pre peniaze a potom preto, že sa jej narodil syn. „Dozvedela sa, že prežil aj jej nevlastný brat Ferdinand, ten však odišiel do Izraela a neskôr do Austrálie. Edita mala dve deti. Ostala s rodinou žiť na východe Slovenska,“ dodala Markíza.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela 102-ročná Edita Šalamonová, jedna z posledných žien na Slovensku, ktoré prežili Auschwitz © SITA Všetky práva vyhradené.
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