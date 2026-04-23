Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vojtech
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. apríla 2026

Premier League: ManCity zdolal Burnley 1:0 a je na čele PL, Dúbravkov tím vypadáva


Tagy: Martin Dúbravka

Dúbravka bol od úvodu v plnej permanencii a už v 4. minúte zachránil svoje mužstvo, keď vyrazil strelu Cherkiho na spojnicu.



Zdieľať
Futbalisti Manchestru City triumfovali v stredajšom dueli 34. kola anglickej Premier League na pôde FC Burnley 1:0 a posunuli sa na čelo tabuľky, keď pri rovnosti bodov predstihli o skóre doterajšieho lídra FC Arsenal. Celý zápas odchytal za domácich slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý viackrát podržal svoj tím a zlikvidoval osem striel súpera. Burnley si zapísalo štvrtú prehru za sebou a po Wolverhamptone je druhým istým zostupujúcim tímom z najvyššej súťaže. V tabuľke zostalo na 19. mieste, do konca sezóny odohrá už len štyri stretnutia, pričom na sedemnásty West Ham stráca nedostihnuteľných 13 bodov.


Dúbravka bol od úvodu v plnej permanencii a už v 4. minúte zachránil svoje mužstvo, keď vyrazil strelu Cherkiho na spojnicu. O pár momentov neskôr ušiel domácej obrane kanonier Haaland a chladnokrvne prekonal slovenského brankára, keď zakončil k zadnej žrdi. Bol to jeho 24. gól v ligovej sezóne, čím si upevnil post lídra tabuľky strelcov. Náskok mohli navýšiť O'Reilly či Cherki, no Dúbravka predviedol niekoľko dôležitých zákrokov. Pár nádejných akcií malo aj Burnley, sľubnú šancu na vyrovnanie nevyužil Hartman. V 55. minúte druhýkrát zazvonila konštrukcia na Dúbravkovej bráne, tentoraz po strele Haalanda. V 70. minúte sa zaskvel opäť Dúbravka, keď zneškodnil šancu striedajúceho Savinha. „Citizens“ v závere vystupňovali ofenzívnu aktivitu, ale ďalší gól nepridali, keď slovenský brankár chytil dorážku Haalanda a poradil si aj nedôrazným zakončením O'Reillyho.

Hostia tak slávili tretie ligové víťazstvo za sebou, keď nadviazali na nedeľný triumf v šlágri s Arsenalom (2:1). Práve „Gunners“ vystriedali na čele tabuľky, oba tímy majú rovnaký počet bodov (70), aj gólový rozdiel (+37), v prospech zverencov Pepa Guardiolu hrá vyšší počet strelených gólov (66 - 63). Oba tímy odohrajú do konca sezóny ešte päť zápasov.

Premier League - 34. kolo:

AFC Bournemouth - Leeds United 2:2 (0:0)

Góly: 60. Kroupi, 86. Rayan - 68. Hill (vl.), 90.+7 Longstaff



FC Burnley - Manchester City 0:1 (0:1)

Gól: 5. Haaland

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 