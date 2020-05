Tomáš Tatar sa po dlhom čase dostal na ľad, Montrealu situácia s koronavírusom pomohla

Ovládol produktivitu Slovákov

Montrealu pomohla výnimočná situácia

28.5.2020 (Webnoviny.sk) - Približne v rovnakom čase ako v Severnej Amerike rozhodli, že sezóna NHL 2019/2020 bude pokračovať už len v špeciálnom formáte play-off s 24 tímami, vykorčuľoval Tomáš Tatar po dlhom čase na ľad.Prvý zahrievací tréning v Aréne Mariána Gáboríka v Trenčíne absolvoval s vedomím, že so 61 bodmi (22+39) v 68 zápasoch sa stal najproduktívnejším hráčom Montrealu Canadiens v predčasne ukončenej základnej časti NHL. Rovnako ho potešilo, že si zahrá v play-off, hoci pred marcovým prerušením súťaže to na postup do vyraďovacej časti pre jeho tím príliš nevyzeralo."Už si ani poriadne nespomínam, kedy som bol predtým naposledy na ľade. Ak ma pamäť úplne neklame, tak to bolo ešte niekedy začiatkom marca. Samozrejme, že som riadne ´nažhavený´, a to aj napriek tomu, že vo svojom fitku som sa deň čo deň pripravoval individuálne počas uplynulých týždňov. Tréning na ľade je predsa len niečom inom,“ rozhovoril sa Tomáš Tatar, cituje ho portál sport24.pluska.sk.Tatar úplne suverénne ovládol aj produktivitu Slovákov v tejto špecifickej sezóne. Na čele mal priepastný 39-bodový náskok pred Richardom Pánikom z Washingtonu (22 bodov) a tretím Zdenom Chárom (14) z Bostonu. Nemrzí ho, že v životnej sezóne ho pribrzdila pandémia koronavírusu, pre ktorú sa 12. marca zatvorili brány štadiónov NHL? "Nejako špeciálne som sa nad tým nezamýšľal a ani som nezúfal. Nemohol som to nijako ovplyvniť. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, a Montrealu táto situácia aj určitým spôsobom pomohla. Zahráme si v play-off, kam by bolo pre nás veľmi náročné sa prebojovať,“ zamyslel sa strieborný medailista z MS 2012 v Helsinkách.Canadiens zaostávali až o 10 bodov za druhou priečkou s voľnou kartou do play-off, napriek tomu si v ňom zahrajú. Pomohla im výnimočná situácia, ktorá nastala v súvislosti s pauzou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu. Vedenie NHL sa rozhodlo dať v play-off možnosť zahrať si všetkým tímom, ktoré ešte mali teoretickú šancu si ho vybojovať. Namiesto 16 tímov sa tak vo vyraďovacej časti predstaví až 24 mužstiev vrátane Montrealu. Jeho hráči si v predkole zmerajú sily s hokejistami Pittsburghu."Presne pre túto situáciu som sa snažil byť stále vo forme. Presné detaily pokračovania súťaže ešte nepoznám, no verím, že vedenie NHL vymyslí čo najlepšie alternatívy, či už čo sa týka prepravy hráčov alebo celkovej bezpečnosti,“ dodal Tomáš Tatar pre sport24.pluska.sk.