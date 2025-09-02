|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým semifinalistom na US Open 2025
Vo štvrťfinále vyradil v pozícii nasadenej dvojky dvadsiatku podujatia Čecha Jiřího Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.
Zdieľať
Alcaraz na turnaji ešte nestratil ani set a aj proti českému tenistovi predviedol suverénny výkon. Lehečka sa v zápase nedostal k jedinému brejkbalu.
V prvých setoch mu ušiel hneď úvod, keď si stratil podanie už v prvom geme. V treťom sete predviedol svoj najlepší tenis, držal nerozhodný stav až do stavu 4:4, no v deviatej hre si už podanie neudržal a Alcaraz v ďalšom geme premenil hneď svoj prvý mečbal.
Tohtoročný šampión Roland Garros sa v boji o postup do finále stretne s Novakom Djokovičom, alebo Taylorom Fritzom.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Premier League zažila rekordné prestupy, kluby minuli 3,5 miliardy eur
Premier League zažila rekordné prestupy, kluby minuli 3,5 miliardy eur