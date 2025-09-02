Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Šport

02. septembra 2025

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým semifinalistom na US Open 2025



Vo štvrťfinále vyradil v pozícii nasadenej dvojky dvadsiatku podujatia Čecha Jiřího Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.



alcaraz

Alcaraz na turnaji ešte nestratil ani set a aj proti českému tenistovi predviedol suverénny výkon. Lehečka sa v zápase nedostal k jedinému brejkbalu.

V prvých setoch mu ušiel hneď úvod, keď si stratil podanie už v prvom geme. V treťom sete predviedol svoj najlepší tenis, držal nerozhodný stav až do stavu 4:4, no v deviatej hre si už podanie neudržal a Alcaraz v ďalšom geme premenil hneď svoj prvý mečbal.

Tohtoročný šampión Roland Garros sa v boji o postup do finále stretne s Novakom Djokovičom, alebo Taylorom Fritzom.


