Premiér: Musíme urobiť všetko pre komfort slovenského pacienta

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Do nemocníc prichádzajú prvé nové lôžka v rámci obnovy postelí. V bratislavskej nemocnici na Antolskej ulici odovzdali v pondelok 70 nových lôžok. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri tejto príležitosti uviedol, že je dôležité. Do štátnych nemocníc má smerovať celkovo 8100 nových postelí." vysvetlil premiér. Nové postele si už stihli vyskúšať pacienti aj sestry. Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) poslúži vyše 2300 postelí. Predseda vlády sa nazdáva, žePremiér tiež avizoval ďalšie veľké rekonštrukcie, ktoré čakajú zdravotníctvo. "informoval. Podľa jeho slov sú pripravené aj väčšie opatrenia, ako stratifikácia slovenských nemocníc.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pripomenula, že k dispozícii budú štyri typy postelí.vysvetlila. Podľa Kalavskej plánuje MZ odovzdať postele, ktoré už doslúžili pacientom, do sociálnych organizácií, ktoré už o staré postele prejavili záujem.uviedol Juraj Kovács, generálny riaditeľ UNB.