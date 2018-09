Rusi tvrdia, že zatkli člena IS, ktorý mal zlikvidovať veliteľa DĽR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že zatkla operatívca teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý plánoval zabiť jedného z vodcov samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), a to v mene ukrajinských úradov. Informovala o tom v pondelok televízia RT.FSB muža identifikovala ako Medžida Magomedova narodeného v roku 1988 v juhoruskom Dagestane. Zásahový tím FSB ho zatkol v nedeľu v Smolenskej oblasti na západe Ruska.Magomedov sa vraj priznal, že bol zapojený do sprisahania s cieľom zabiť ukrajinského veliteľa vzbúrencov, ktorý žije v Rusku. Touto misiou ho údajne poverila Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) v koordinácii s členmi pravicovej nacionalistickej skupiny Pravý sektor.Podľa vyhlásenia FSB muž tvrdil, že "štátne špeciálne služby Ukrajiny poskytujú na svojom území aktívnu podporu bojovníkom medzinárodnej teroristickej organizácie Islamský štát a ponúkajú im bezpečnosť, finančné prostriedky, zbrane a výbušniny na organizovanie teroristických útokov na území Ruska".Magomedov údajne navštívil Ukrajinu začiatkom roka 2018 a hľadal pomoc pre skupinu napojenú na IS, ktorá operuje v južnej časti Ruska. FSB tvrdí, že ukrajinská spravodajská služba následne nariadila Magomedovovi zabiť veliteľa jednotky militantov v DĽR, ktorý žije v Smolenskej oblasti.Po príchode do Ruska si Magomedov vyzdvihol z úkrytu zbrane určené na likvidáciu cieľa. FSB našla u neho ručnú strelnú zbraň, tlmič a muníciu, ako aj improvizované výbušné zariadenie s odhadovaným ekvivalentom 1,5 kg TNT, dodala FSB.