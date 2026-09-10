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10. septembra 2026
Šéf VšZP Matúš Jurových: Z každého eura dávame 97 centov priamo na zdravotnú starostlivosť, platíme za reálne výkony
Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových v hovorí Štúdiu SITA o finančnej stabilite a konkurencieschopnosti inštitúcie, zmene prístupu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových v hovorí Štúdiu SITA o finančnej stabilite a konkurencieschopnosti inštitúcie, zmene prístupu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, inovatívnom projekte multidisciplinárnych onkologických tímov, a ďalších výhodách pre poistencov.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pôsobí na slovenskom trhu už 32 rokov a pre svojich poistencov dnes predstavuje pilier stability v dobrom aj v zlom. Jej generálny riaditeľ Matúš Jurových zdôrazňuje, že inštitúcia je v optimálnej kondícii na to, aby plnohodnotne konkurovala súkromným poisťovniam a poskytovala poistencom špičkové služby.
Kľúčovým ukazovateľom efektivity VšZP je fakt, že z každého vybraného eura prerozdelí až 97 centov priamo na nákup zdravotnej starostlivosti – teda na nemocnice, lieky, ambulancie či laboratóriá. Podľa slov šéfa poisťovne ide o najvyšší podiel medzi všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku, čím VšZP napĺňa svoje hlavné poslanie štátnej inštitúcie.
„To, prečo sme na tomto trhu, čo znamená prerozdeliť verejné peniaze našich poistencov, to spĺňame. Naša zdravotná poisťovňa prerozdeľuje z každého vybraného eura až 97 centov, čiže to je podľa mňa najzásadnejšia vec, pre ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa na našom trhu funguje,“ podčiarkuje Matúš Jurových.
Pri celkovom ročnom rozpočte pohybujúcom sa na úrovni približne 5 miliárd eur dosahuje VšZP od roku 2023 vyrovnané hospodárenie. Pre štátnu poisťovňu nie je cieľom tvoriť vysoké zisky, ale udržať finančnú disciplínu a nezaťažovať systém dodatočnými požiadavkami na verejné zdroje.
„Naša úloha je prerozdeliť peniaze, ktoré sme dostali od poistencov, späť do systému na nákup zdravotnej starostlivosti, čiže na lieky, na nemocnice, ambulancie, laboratóriá a tak ďalej. Čiže za každé vybrané euro nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ vysvetľuje Jurových.
Významnou zmenou v riadení poisťovne je opustenie minulých systémových neférovostí pri zmluvách so zdravotnými zariadeniami, kedy sa úhrady tvorili nadväzne na mzdové náklady a navyšovali primárne na základe valorizácie miezd a nie podľa reálnych výkonov. VšZP zaviedla princíp platieb za reálnu produkciu a náročnosť liečených prípadov.
Deje sa tak prostredníctvom zohľadňovania odbornosti a zložitosti diagnóz. Hoci slovo „produkcia“ môže znieť technokraticky, v praxi však znamená reálne odliečených ľudí - pacientov, ktorí dostali zdravotnú starostlivosť. Pri otázke financovania menších regionálnych nemocníc je ale poisťovňa pripravená hradiť aj takzvanú „cenu za dostupnosť“, aby sa zabránilo vyľudňovaniu regiónov kvôli nedostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Podmienkou však je, aby pravidlá boli jasne stanovené a systémové. „Nemá to byť nejaký turecký bazár, že my budeme teraz rozhodovať, čo je ešte dostupné a čo nie je dostupné. Na túto diskusiu sme absolútne pripravení, ale má byť systematická,“ podotýka šéf poisťovne.
Jednou z najvýznamnejších inovácií, ktorú VšZP prináša ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku, je zavedenie pilotného projektu multidisciplinárnych tímov v onkologickej liečbe. V spolupráci s kľúčovými pracoviskami, ako sú Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, FNsP Banská Bystrica a Východoslovenský onkologický ústav, vznikli špecializované tímy lekárov.
Pacient s onkologickou indikáciou už nemusí chodiť od dverí k dverám rôznych špecialistov – jeho zdravotný stav a návrh liečby posúdi na jednom mieste tím odborníkov zložený z onkológa, chirurga, rádiológa či psychológa. Pilotný projekt sa momentálne zameriava na diagnózy rakoviny prsníka a hrubého čreva.
„Zo západného sveta vieme, že čas medzi prvými príznakmi onkologického ochorenia a začiatkom liečby sa takýmto tímom skráti asi o dva mesiace. V onkologickom ochorení je čas to, čo vám môže rozhodovať o úspešnosti a neúspešnosti liečby,“ zdôrazňuje Matúš Jurových s tým, že práve takéto projekty predstavujú skutočnú pridanú hodnotu zdravotnej poisťovne.
Moderná digitalizácia a dostupnosť služieb pre každého VšZP spája svoju dlhoročnú tradíciu s modernými technológiami. Mobilnú aplikáciu poisťovne dnes aktívne využíva už 1,2 milióna používateľov. Obľúbenou službou je Doktor Nonstop, ktorá umožňuje poistencom prepojiť sa s lekárom online cez telefón alebo aplikáciu z pohodlia domova, odkonzultovať zdravotný stav a nechať si predpísať potrebnú liečbu.
Benefity naviazané na prevenciu Systém benefitov vo VšZP je koncipovaný tak, aby odmeňoval zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a absolvovanie preventívnych prehliadok. Poisťovňa pomáha klientom s hradením doplatkov na okuliare, dentálnu hygienu či zubné strojčeky, čím zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v každodennom živote.
VšZP tak potvrdzuje svoju pozíciu moderného partnera, ktorý dokáže spojiť finančnú stabilitu, technologický pokrok a humánny prístup k pacientom.
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Zdroj: SITA.sk - Šéf VšZP Matúš Jurových: Z každého eura dávame 97 centov priamo na zdravotnú starostlivosť, platíme za reálne výkony © SITA Všetky práva vyhradené.
Stabilita, inovácie a 97 centov z eura na liečbu: Ako VšZP mení slovenské zdravotníctvo
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pôsobí na slovenskom trhu už 32 rokov a pre svojich poistencov dnes predstavuje pilier stability v dobrom aj v zlom. Jej generálny riaditeľ Matúš Jurových zdôrazňuje, že inštitúcia je v optimálnej kondícii na to, aby plnohodnotne konkurovala súkromným poisťovniam a poskytovala poistencom špičkové služby.
Kľúčovým ukazovateľom efektivity VšZP je fakt, že z každého vybraného eura prerozdelí až 97 centov priamo na nákup zdravotnej starostlivosti – teda na nemocnice, lieky, ambulancie či laboratóriá. Podľa slov šéfa poisťovne ide o najvyšší podiel medzi všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku, čím VšZP napĺňa svoje hlavné poslanie štátnej inštitúcie.
„To, prečo sme na tomto trhu, čo znamená prerozdeliť verejné peniaze našich poistencov, to spĺňame. Naša zdravotná poisťovňa prerozdeľuje z každého vybraného eura až 97 centov, čiže to je podľa mňa najzásadnejšia vec, pre ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa na našom trhu funguje,“ podčiarkuje Matúš Jurových.
Vyrovnané hospodárenie bez ďalšieho zaťažovania systému
Pri celkovom ročnom rozpočte pohybujúcom sa na úrovni približne 5 miliárd eur dosahuje VšZP od roku 2023 vyrovnané hospodárenie. Pre štátnu poisťovňu nie je cieľom tvoriť vysoké zisky, ale udržať finančnú disciplínu a nezaťažovať systém dodatočnými požiadavkami na verejné zdroje.
„Naša úloha je prerozdeliť peniaze, ktoré sme dostali od poistencov, späť do systému na nákup zdravotnej starostlivosti, čiže na lieky, na nemocnice, ambulancie, laboratóriá a tak ďalej. Čiže za každé vybrané euro nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ vysvetľuje Jurových.
Zmena paradigmy vo financovaní nemocníc: Platby za reálnu produkciu
Významnou zmenou v riadení poisťovne je opustenie minulých systémových neférovostí pri zmluvách so zdravotnými zariadeniami, kedy sa úhrady tvorili nadväzne na mzdové náklady a navyšovali primárne na základe valorizácie miezd a nie podľa reálnych výkonov. VšZP zaviedla princíp platieb za reálnu produkciu a náročnosť liečených prípadov.
Deje sa tak prostredníctvom zohľadňovania odbornosti a zložitosti diagnóz. Hoci slovo „produkcia“ môže znieť technokraticky, v praxi však znamená reálne odliečených ľudí - pacientov, ktorí dostali zdravotnú starostlivosť. Pri otázke financovania menších regionálnych nemocníc je ale poisťovňa pripravená hradiť aj takzvanú „cenu za dostupnosť“, aby sa zabránilo vyľudňovaniu regiónov kvôli nedostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Podmienkou však je, aby pravidlá boli jasne stanovené a systémové. „Nemá to byť nejaký turecký bazár, že my budeme teraz rozhodovať, čo je ešte dostupné a čo nie je dostupné. Na túto diskusiu sme absolútne pripravení, ale má byť systematická,“ podotýka šéf poisťovne.
Prielom v onkológii: Multidisciplinárne tímy zvyšujú šance na úspešnú liečby
Jednou z najvýznamnejších inovácií, ktorú VšZP prináša ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku, je zavedenie pilotného projektu multidisciplinárnych tímov v onkologickej liečbe. V spolupráci s kľúčovými pracoviskami, ako sú Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, FNsP Banská Bystrica a Východoslovenský onkologický ústav, vznikli špecializované tímy lekárov.
Pacient s onkologickou indikáciou už nemusí chodiť od dverí k dverám rôznych špecialistov – jeho zdravotný stav a návrh liečby posúdi na jednom mieste tím odborníkov zložený z onkológa, chirurga, rádiológa či psychológa. Pilotný projekt sa momentálne zameriava na diagnózy rakoviny prsníka a hrubého čreva.
„Zo západného sveta vieme, že čas medzi prvými príznakmi onkologického ochorenia a začiatkom liečby sa takýmto tímom skráti asi o dva mesiace. V onkologickom ochorení je čas to, čo vám môže rozhodovať o úspešnosti a neúspešnosti liečby,“ zdôrazňuje Matúš Jurových s tým, že práve takéto projekty predstavujú skutočnú pridanú hodnotu zdravotnej poisťovne.
Moderná digitalizácia a dostupnosť služieb pre každého VšZP spája svoju dlhoročnú tradíciu s modernými technológiami. Mobilnú aplikáciu poisťovne dnes aktívne využíva už 1,2 milióna používateľov. Obľúbenou službou je Doktor Nonstop, ktorá umožňuje poistencom prepojiť sa s lekárom online cez telefón alebo aplikáciu z pohodlia domova, odkonzultovať zdravotný stav a nechať si predpísať potrebnú liečbu.
Poisťovňa zároveň myslí na slobodu voľby a prepláca výkony aj u nezmluvných lekárov
Benefity naviazané na prevenciu Systém benefitov vo VšZP je koncipovaný tak, aby odmeňoval zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a absolvovanie preventívnych prehliadok. Poisťovňa pomáha klientom s hradením doplatkov na okuliare, dentálnu hygienu či zubné strojčeky, čím zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v každodennom živote.
VšZP tak potvrdzuje svoju pozíciu moderného partnera, ktorý dokáže spojiť finančnú stabilitu, technologický pokrok a humánny prístup k pacientom.
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Šéf VšZP Matúš Jurových: Z každého eura dávame 97 centov priamo na zdravotnú starostlivosť, platíme za reálne výkony © SITA Všetky práva vyhradené.
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