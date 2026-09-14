|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Yamal verí, že si po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska zaslúži Zlatú loptu
Tagy: Zlatá lopta
Mladý krídelník katalánskeho veľkoklubu tvrdí, že je jedným z dvoch najlepších hráčov sveta spolu s Kylianom Mbappém. Mladý krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC ...
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Mladý krídelník katalánskeho veľkoklubu tvrdí, že je jedným z dvoch najlepších hráčov sveta spolu s Kylianom Mbappém.
Mladý krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyjadril presvedčenie, že si zaslúži získať Zlatú loptu za rok 2026 po mimoriadne úspešnej sezóne s klubom aj reprezentáciou Španielska.
V rozhovore pre Movistar Plus povedal, že on a Kylian Mbappé sú podľa neho dvaja najlepší hráči planéty. "Úprimne si myslím, že ako najlepší na svete sme možno dvaja a tento rok by som si zaslúžil toto ocenenie kvôli tomu, čo som vyhral," uviedol talent.
Yamal výrazne prispel k tomu, že FC Barcelona obhájil titul v La Lige a následne sa počas leta stal svetovým šampiónom so Španielskom, čo ešte posilnilo jeho nárok na prestížnu individuálnu cenu. Na tlačovej konferencii pred niekoľkými dňami však zaujal miernejší tón a povedal, že verí, že má šancu, ale neuvažuje o prosbách o hlasy.
Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappé nedávno zdôraznil svoju kandidatúru na ocenenie. Mbappé skončil ako najlepší strelec La Ligy, Ligy majstrov aj svetového šampionátu, hoci "biely balet" nezískal žiadnu významnú trofej.
Ousmane Dembélé, Mbappého spoluhráč z francúzskej reprezentácie a víťaz Zlatej lopty z vlaňajška, verí, že toto prestížne ocenenie by malo zostať u neho, keďže jeho tím PSG obhájil titul v Lige majstrov.
Medzi favoritov na Zlatú loptu patrí aj Harry Kane, útočník Bayernu Mníchov a reprezentant Anglicka. Slávnostné vyhlásenie víťaza sa uskutoční 26. októbra v Londýne.
Yamalove vyjadrenia potvrdzujú, že jeho meno bude s pribúdajúcim časom čoraz častejšie rezonovať medzi kandidátmi na najprestížnejšie futbalové ocenenie sveta.
Zdroj: SITA.sk - Yamal verí, že si po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska zaslúži Zlatú loptu © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyjadril presvedčenie, že si zaslúži získať Zlatú loptu za rok 2026 po mimoriadne úspešnej sezóne s klubom aj reprezentáciou Španielska.
V rozhovore pre Movistar Plus povedal, že on a Kylian Mbappé sú podľa neho dvaja najlepší hráči planéty. "Úprimne si myslím, že ako najlepší na svete sme možno dvaja a tento rok by som si zaslúžil toto ocenenie kvôli tomu, čo som vyhral," uviedol talent.
Yamal výrazne prispel k tomu, že FC Barcelona obhájil titul v La Lige a následne sa počas leta stal svetovým šampiónom so Španielskom, čo ešte posilnilo jeho nárok na prestížnu individuálnu cenu. Na tlačovej konferencii pred niekoľkými dňami však zaujal miernejší tón a povedal, že verí, že má šancu, ale neuvažuje o prosbách o hlasy.
Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappé nedávno zdôraznil svoju kandidatúru na ocenenie. Mbappé skončil ako najlepší strelec La Ligy, Ligy majstrov aj svetového šampionátu, hoci "biely balet" nezískal žiadnu významnú trofej.
Ousmane Dembélé, Mbappého spoluhráč z francúzskej reprezentácie a víťaz Zlatej lopty z vlaňajška, verí, že toto prestížne ocenenie by malo zostať u neho, keďže jeho tím PSG obhájil titul v Lige majstrov.
Medzi favoritov na Zlatú loptu patrí aj Harry Kane, útočník Bayernu Mníchov a reprezentant Anglicka. Slávnostné vyhlásenie víťaza sa uskutoční 26. októbra v Londýne.
Yamalove vyjadrenia potvrdzujú, že jeho meno bude s pribúdajúcim časom čoraz častejšie rezonovať medzi kandidátmi na najprestížnejšie futbalové ocenenie sveta.
Zdroj: SITA.sk - Yamal verí, že si po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska zaslúži Zlatú loptu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zlatá lopta
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Premiérová edícia výberového podujatia v Budapešti podľa Coea potešila športovcov
Premiérová edícia výberového podujatia v Budapešti podľa Coea potešila športovcov
<< predchádzajúci článok
Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO
Zverev si neuvedomil, že vyhral finále a pripravoval sa na pokračovanie v zápase: Bol som úplne ponorený do hry – VIDEO