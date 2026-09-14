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 24hod.sk    Šport

14. septembra 2026

Yamal verí, že si po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska zaslúži Zlatú loptu


Tagy: Zlatá lopta

Mladý krídelník katalánskeho veľkoklubu tvrdí, že je jedným z dvoch najlepších hráčov sveta spolu s Kylianom Mbappém. Mladý krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC ...



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spain_la_liga_soccer_63917 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Mladý krídelník katalánskeho veľkoklubu tvrdí, že je jedným z dvoch najlepších hráčov sveta spolu s Kylianom Mbappém.


Mladý krídelník Lamine Yamal zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyjadril presvedčenie, že si zaslúži získať Zlatú loptu za rok 2026 po mimoriadne úspešnej sezóne s klubom aj reprezentáciou Španielska.

V rozhovore pre Movistar Plus povedal, že on a Kylian Mbappé sú podľa neho dvaja najlepší hráči planéty. "Úprimne si myslím, že ako najlepší na svete sme možno dvaja a tento rok by som si zaslúžil toto ocenenie kvôli tomu, čo som vyhral," uviedol talent.

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Yamal výrazne prispel k tomu, že FC Barcelona obhájil titul v La Lige a následne sa počas leta stal svetovým šampiónom so Španielskom, čo ešte posilnilo jeho nárok na prestížnu individuálnu cenu. Na tlačovej konferencii pred niekoľkými dňami však zaujal miernejší tón a povedal, že verí, že má šancu, ale neuvažuje o prosbách o hlasy.

Kapitán francúzskej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappé nedávno zdôraznil svoju kandidatúru na ocenenie. Mbappé skončil ako najlepší strelec La Ligy, Ligy majstrov aj svetového šampionátu, hoci "biely balet" nezískal žiadnu významnú trofej.

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Ousmane Dembélé, Mbappého spoluhráč z francúzskej reprezentácie a víťaz Zlatej lopty z vlaňajška, verí, že toto prestížne ocenenie by malo zostať u neho, keďže jeho tím PSG obhájil titul v Lige majstrov.

Medzi favoritov na Zlatú loptu patrí aj Harry Kane, útočník Bayernu Mníchov a reprezentant Anglicka. Slávnostné vyhlásenie víťaza sa uskutoční 26. októbra v Londýne.

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Yamalove vyjadrenia potvrdzujú, že jeho meno bude s pribúdajúcim časom čoraz častejšie rezonovať medzi kandidátmi na najprestížnejšie futbalové ocenenie sveta.


Zdroj: SITA.sk - Yamal verí, že si po úspechoch s FC Barcelona a výberom Španielska zaslúži Zlatú loptu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zlatá lopta
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