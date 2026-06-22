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22. júna 2026
Premiéru na Slovensku ovládol Holanďan, ktorý donedávna ešte pracoval. Arénu rozospieval Angličan s piesňou od Duchoňa – VIDEO
Tagy: Fanúšikovia Kariéra pesnička Šípky Turnaj
Pre 25-ročného Nijmana to bol druhý titul v rámci série PDC European Tour, prvý ovládol takisto v aktuálnom roku a to v nemeckom Göttingene. Slovak Darts Open v Bratislave má za sebou prvú kapitolu a ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Pre 25-ročného Nijmana to bol druhý titul v rámci série PDC European Tour, prvý ovládol takisto v aktuálnom roku a to v nemeckom Göttingene.
Slovak Darts Open v Bratislave má za sebou prvú kapitolu a hráči dúfajú, že nie poslednú. Atmosféru si nesmierne pochvaľovali a najviac si ju užil víťazný Holanďan Wessel Nijman.
Vo finále si poradil 8:3 na legy s majstrom sveta z roku 2018 Robom Crossom, ktorý takisto zažil úspešné podujatie, a spolu s minulým turnajom mal 12 výhier v rade.
Pre 25-ročného Nijmana to bol druhý titul v rámci série PDC European Tour, prvý ovládol takisto v aktuálnom roku a to v nemeckom Göttingene.
V Bratislave sa podujatie takejto kvality hralo vôbec po prvý raz v histórii, pred rokom sa uskutočnila vydarená exhibícia, ktorá položila základy pre turnaj svetovej kvality.
Nijman po finále prezradil, že ešte minulý rok sa popri šípkach venoval aj práci, no keď zistil, že mu to ide a môže sa tým živiť, tak podal výpoveď začiatkom roka 2026.
A zrejme urobil dobre - kariéra sa posunula rapídne, raketovo vystrelil a aktuálne mu patrí už 14. miesto v rebríčku organizácie PDC.
"Znamená to pre mňa úplne všetko. Prišiel som na Slovensko len preto, aby som sa pokúsil hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul. Som šťastný, že som to dotiahol do konca," povedal.
"Prešiel som z piatich hodín tréningu týždenne na štyri hodiny denne. Teraz sa možno pozerám na Top 10 a na to, aby sa mi darilo na zvyšných podujatiach," prezradil aj pre agentúru SITA.
Aj Nijman pochválil fanúšikov a publikum, ktoré nazval "rešpektujúce". Z iných turnajov hovoril o nepríjemných zážitkoch ako o bučaní v dôležitých chvíľach, čo na Slovensku nezažil.
Divákov zaujal aj semifinalista Ross Smith. Každý šípkar pred zápasom nastupuje z uličky pri priaznivcoch a hrá jeho obľúbená pesnička.
U neho to je "Red Light Spells Danger" od Billyho Oceana. Hudbu z tohto kultového songu si požičal už zosnulý slovenský spevák Karol Duchoň v hite "Mám ťa rád".
Keď sa to Angličan dozvedel, ostal prekvapený, no reagoval veľmi rýchlo. Do nedeľňajších (21.6.) duelov nastupoval už s verziou spod Tatier a to rozospievalo preplnenú Incheba Expo Arénu. Smith podľa vlastných slov ešte niečo takéto nezažil.
European Tour s poradovým číslom 9 malo aj zastúpenie v podobe kvarteta slovenských šípkarov - akcie sa zúčastnili Ján Sliacky, Adrián Dudek, Juraj Holub a Gabriel Varaljay.
Úspešne prešli národnou kvalifikáciou a v piatok 19. júna sa predstavili aj pred nadšenými divákmi, ktorí ich hnali k pamätným výkonom a každý z nich hanbu neurobil.
Aj oni si vedia predstaviť po úspešnej premiére, že sa podujatie takéhoto rangu na Slovensko niekedy vráti a ideálne už hneď v budúcom roku.
Najväčšou ťarchou, ale aj povznesením, bolo hrať pred domácim publikom v Bratislave. "Celé je to o tom, že nechceme sklamať našich fanúšikov a to je ťarcha, ktorá nás zaťažuje na začiatku, ale keď sa s tým vysporiadame, dokážeme sa im vyrovnať. Nie sú to bohovia a predsa len, tento turnaj je o nás, my sme tu doma. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti to dotiahneme do ďalších kôl," dodal Varaljay.
Aj organizátori si užili atmosféru, ktorá panovala v slovenskom hlavnom meste, no zatiaľ sa nevyjadrili, ako to bude vyzerať s budúcnosť a šípkami v krajine pod Tatrami.
Priaznivci prišli na trojdňové podujatie v rôznych kostýmoch ako napríklad dinosaurus, banány, vajíčka, Obelix, víly, avokáda či Flinstonovci.
Zdroj: SITA.sk - Premiéru na Slovensku ovládol Holanďan, ktorý donedávna ešte pracoval. Arénu rozospieval Angličan s piesňou od Duchoňa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovak Darts Open v Bratislave má za sebou prvú kapitolu a hráči dúfajú, že nie poslednú. Atmosféru si nesmierne pochvaľovali a najviac si ju užil víťazný Holanďan Wessel Nijman.
Vo finále si poradil 8:3 na legy s majstrom sveta z roku 2018 Robom Crossom, ktorý takisto zažil úspešné podujatie, a spolu s minulým turnajom mal 12 výhier v rade.
Pre 25-ročného Nijmana to bol druhý titul v rámci série PDC European Tour, prvý ovládol takisto v aktuálnom roku a to v nemeckom Göttingene.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/slovak-darts-open-v-bratislave-pocas-nedele-21-juna-fotografie/">Slovak Darts Open v Bratislave počas nedele 21. júna (fotografie)
Správne rozhodnutie
V Bratislave sa podujatie takejto kvality hralo vôbec po prvý raz v histórii, pred rokom sa uskutočnila vydarená exhibícia, ktorá položila základy pre turnaj svetovej kvality.
Nijman po finále prezradil, že ešte minulý rok sa popri šípkach venoval aj práci, no keď zistil, že mu to ide a môže sa tým živiť, tak podal výpoveď začiatkom roka 2026.
A zrejme urobil dobre - kariéra sa posunula rapídne, raketovo vystrelil a aktuálne mu patrí už 14. miesto v rebríčku organizácie PDC.
Férové publikum
"Znamená to pre mňa úplne všetko. Prišiel som na Slovensko len preto, aby som sa pokúsil hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul. Som šťastný, že som to dotiahol do konca," povedal.
"Prešiel som z piatich hodín tréningu týždenne na štyri hodiny denne. Teraz sa možno pozerám na Top 10 a na to, aby sa mi darilo na zvyšných podujatiach," prezradil aj pre agentúru SITA.
Aj Nijman pochválil fanúšikov a publikum, ktoré nazval "rešpektujúce". Z iných turnajov hovoril o nepríjemných zážitkoch ako o bučaní v dôležitých chvíľach, čo na Slovensku nezažil.
Divákov zaujal aj semifinalista Ross Smith. Každý šípkar pred zápasom nastupuje z uličky pri priaznivcoch a hrá jeho obľúbená pesnička.
U neho to je "Red Light Spells Danger" od Billyho Oceana. Hudbu z tohto kultového songu si požičal už zosnulý slovenský spevák Karol Duchoň v hite "Mám ťa rád".
Keď sa to Angličan dozvedel, ostal prekvapený, no reagoval veľmi rýchlo. Do nedeľňajších (21.6.) duelov nastupoval už s verziou spod Tatier a to rozospievalo preplnenú Incheba Expo Arénu. Smith podľa vlastných slov ešte niečo takéto nezažil.
Neurobili hanbu
European Tour s poradovým číslom 9 malo aj zastúpenie v podobe kvarteta slovenských šípkarov - akcie sa zúčastnili Ján Sliacky, Adrián Dudek, Juraj Holub a Gabriel Varaljay.
Úspešne prešli národnou kvalifikáciou a v piatok 19. júna sa predstavili aj pred nadšenými divákmi, ktorí ich hnali k pamätným výkonom a každý z nich hanbu neurobil.
Aj oni si vedia predstaviť po úspešnej premiére, že sa podujatie takéhoto rangu na Slovensko niekedy vráti a ideálne už hneď v budúcom roku.
Množstvo kostýmov
Najväčšou ťarchou, ale aj povznesením, bolo hrať pred domácim publikom v Bratislave. "Celé je to o tom, že nechceme sklamať našich fanúšikov a to je ťarcha, ktorá nás zaťažuje na začiatku, ale keď sa s tým vysporiadame, dokážeme sa im vyrovnať. Nie sú to bohovia a predsa len, tento turnaj je o nás, my sme tu doma. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti to dotiahneme do ďalších kôl," dodal Varaljay.
Aj organizátori si užili atmosféru, ktorá panovala v slovenskom hlavnom meste, no zatiaľ sa nevyjadrili, ako to bude vyzerať s budúcnosť a šípkami v krajine pod Tatrami.
Priaznivci prišli na trojdňové podujatie v rôznych kostýmoch ako napríklad dinosaurus, banány, vajíčka, Obelix, víly, avokáda či Flinstonovci.
Zdroj: SITA.sk - Premiéru na Slovensku ovládol Holanďan, ktorý donedávna ešte pracoval. Arénu rozospieval Angličan s piesňou od Duchoňa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fanúšikovia Kariéra pesnička Šípky Turnaj
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