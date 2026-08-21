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Piatok 21.8.2026
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Prenosná prezentácia, ktorú postavíte za minútu
Veľtrh, konferencia, deň otvorených dverí alebo stánok na trhu – zakaždým tá istá situácia.
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Prenajatý priestor, holé steny a niekoľko hodín na to, aby si vás niekto všimol. Rolovací banner je najrýchlejší spôsob, ako z neutrálneho miesta spraviť miesto vaše.
Prenosné bannerové stojany patria medzi najrozšírenejšie prezentačné nosiče práve preto, že riešia problém, ktorý má každá firma bez vlastného výstavného stánku. Rozbalíte tašku, vytiahnete banner z kazety, zaistíte tyč – a za necelú minútu stojí za vami dvojmetrová plocha s vaším logom. Po skončení akcie sa celá zostava zroluje späť a odnesie v jednej ruke.
Kde sa využitie oplatí najviac
Okrem veľtrhov a konferencií sa uplatnia na náboroch a pracovných burzách, pri prezentáciách v prenajatých priestoroch, kde nie je možné nič pripevniť na stenu, alebo v predajniach a prevádzkach ako sezónny nosič, ktorý sa po skončení akcie jednoducho odloží.
Menej zrejmé, ale čoraz častejšie využitie je pozadie pri fotení a natáčaní. Neutrálna kancelária za hovoriacim znižuje dojem z inak dobrého videa; plocha s vlastnou grafikou z toho spraví pripravenú scénu, ktorá sa po nakrútení opäť zloží.
Na čo sa pozerať pri výbere
Zásadný rozdiel medzi lacnejšími a drahšími modelmi nie je v tlači, ale v konštrukcii. Ľahšie kazety sú určené na občasné a krátkodobé použitie a na jednu akciu za sezónu úplne postačia. Kto cestuje niekoľkokrát mesačne, ocení pevnejšiu základňu, kvalitnejší mechanizmus a odolnejšie vyhotovenie, ktoré znesie opakované rolovanie bez toho, aby sa banner zvlnil.
Sledujte tri veci: celkovú hmotnosť aj s prepravnou taškou, pretože ju budete nosiť; stabilitu na nerovnom povrchu, ktorú riešia vytáčacie alebo nastaviteľné nožičky; a možnosť vymeniť samotný potlačený banner namiesto celej kazety, keď budete meniť ponuku. Najbežnejšie rozmery sú 85 × 200 a 100 × 200 cm, k dispozícii sú aj stolové varianty vo formáte A3 a A4 na pult či pokladňu. Jednotlivé vyhotovenia aj s rozmermi nájdete pod označením roll up.
Grafika: pozor na spodnú tretinu
Najčastejšia chyba je pripraviť grafiku ako plagát, teda s vyváženým rozložením po celej ploche. Spodných šesťdesiat centimetrov však zakryje stôl, taška alebo ľudia, ktorí pred bannerom stoja. Všetko podstatné preto patrí do hornej polovice.
Hore logo a jedna veta, ktorá hovorí, čo robíte – nie slogan, ale konkrétny prínos. V strede najviac tri body alebo jeden silný vizuál. Dole kontakt a QR kód vo výške ruky, aby sa dal pohodlne naskenovať. A predovšetkým jedna myšlienka na jednu plochu: okoloidúci má na prečítanie tri sekundy, nie tri minúty.
Skladovanie rozhoduje o životnosti
Drobnosť, ktorú pri kúpe nikto nerieši a mrzí ho o pol roka neskôr. Banner ponechaný zvinutý v aute znamená vlhkosť a pokrivenú kazetu, plocha stojaca mesiace v rohu kancelárie zase vybledne. Ideál je zrolovaný nastojato na suchom mieste mimo priameho slnka – a prepravnú tašku, ktorá býva súčasťou balenia, sa naozaj oplatí používať.
Väčšina modelov je určená do interiéru, pretože bannerový materiál nie je vodeodolný. Na krátky čas ho vonku využijete, dážď či silnejší vietor mu však neprospejú. Pri pravidelných vonkajších akciách preto hľadajte rovno vyhotovenie určené do exteriéru, prípadne kombináciu s reklamnou vlajkou, ktorá si s vetrom poradí lepšie.
Zdroj foto: Ishra / Adobestock.com
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