Preplneným úradom sa dá vyhnúť elektronickou komunikáciou so štátom, odporúča agentúra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Keďže úradné povinnosti nepočkajú ani v čase šíriaceho sa koronavírusu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča využiť možnosť komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a vyhýbať sa úradom, kde sa koncentruje veľký počet ľudí."Elektronické služby nemajú úradné hodiny a pri ich vybavovaní sa nestretávate s davmi ľudí. Svoje povinnosti môžete vybaviť z pohodlia obývačky, pričom týmto spôsobom pomáhate chrániť seba, svojich blízkych a v neposlednom rade dokážete pomôcť zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu," konštatuje sekcia komunikácie NASES vo vyhlásení, ktoré v stredu poskytla agentúre SITA.Výhodou je aj to, že väčšina správnych poplatkov je pri elektronickom podaní o polovicu lacnejšia, dodáva NASES."Na odštartovanie elektronickej komunikácie so štátom potrebujete len občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a bezpečnostné kódy, ktoré si sami zvolíte. Elektronickú schránku ma zriadenú každý občan nad 18 rokov. Stačí jednoducho pripojiť občiansky preukaz do počítača a otvoriť si portál slovensko.sk. Následne si nainštalujte balíček programov, ktoré sú potrebné na používanie portálu," informuje NASES."Po prihlásení do e-schránky je potrebné aktivovať ju na doručovanie kliknutím na zelené tlačidlo. Štát vám od tohto momentu bude zasielať rozhodnutia do vašej e-schránky. Ak si s niečím neviete poradiť, obráťte sa na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk, kde vám odborne vyškolení operátori ochotne poradia. Kontaktovať ich môžete na čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára," dodáva sa vo vyhlásení.