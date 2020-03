Pre koronavírus vláda vyhlásila od štvrtka mimoriadnu situáciu na celom území Slovenska

Vláda v stredu vyhlásila mimoriadnu situáciu na území celého Slovenska. Kabinet tak urobil v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom Sars-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Návrh predložili predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

„Na základe toho, ako sa vyvíja situácia a že nechceme čakať, kým sa veci zhoršia, reagovať až ex post, sme sa rozhodli, že od zajtra, 12. marca od šiestej hodiny rannej bude na celom území vyhlásená mimoriadna situácia,“ uviedol premiér.

Ako dodal, vláda tak jednomyseľne rozhodla v zmysle príslušných zákonov a predpisov.

Čo to znamená

„Vyhlásením mimoriadnej situácie môže vláda a príslušné štátne orgány použiť ustavenia zákona, ktoré inak použiť nemôže. Napríklad niektoré rozhodnutia sa v tomto čase nebudú riadiť správnym konaním, dodržiavaním lehôt, odvolaním a podobne,“ informoval.

Ako Pellegrini uviedol, v rámci mimoriadnej situácie budú štátne organizácie riešiť situáciu s koronavírusom formou príkazov a nariadení, a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Štát a vláda tak budú môcť vynútiť plnenie dodávok tovarov alebo služieb od konkrétnych organizácií na území SR.

„Chceme, aby boli firmy povinné dodať nám tovar, ak ho majú,“ konštatoval premiér.

Neklamte o pobyte v zahraničí, vystríha premiér

Ako pripomenul, mobilní operátori vedia poskytnúť detailné informácie o tom, kto, v akom čase a ako dlho sa nachádzal v zahraničí.

„Preto nikomu neodporúčam po návrate klamať, že bol niekde inde a neodporúčam zatajovať túto informáciu, lebo môže podliehať pokute. Radšej chceme dopredu robiť viac, vždy je to lepšie urobiť predtým a možno čeliť kritike, že sme príliš prísni, ako následne reagovať na kolaps slovenského zdravotníctva a nemožnosť poskytnúť pomoc všetkým, ktorí nakoniec môžu ochorieť,“ dodal.

Požiadal, aby všetci strpeli tieto opatrenia. Ako predseda vlády uviedol, do práv občana by štát mohol vstúpiť, až keď sa vyhlási núdzový stav.

Obchodné centrá by sa mohli rozhodnúť skrátiť otváracie hodiny

O otváracích hodinách vo veľkých nákupných centrách môže rozhodnúť zastupiteľstvo mesta, avšak je to zdĺhavý proces.

Rozhodnúť sa môžu podľa Pellegriniho aj majitelia týchto centier. Tvrdí, že centrá by mohli zvážiť, či nechajú otvorené do 21:00 alebo skrátia otváracie hodiny do 19:00.

Nechcel by však robiť extrémne zásahy, ktoré by nepriniesli želaný efekt a spôsobili by len ekonomické škody.

Testovacie kapacity sa môžu zvýšiť

Ako premiér poznamenal, Slovenská akadémia vied by cez svoj virologický ústav vedela otestovať zhruba 500 vzoriek denne. Potvrdiť by sa to malo zajtra počas zasadnutia krízového štábu.

Pellegrini tiež informoval, že vláda bude musieť kontaktovať primátorov krajských miest a županov, aby v krajoch, kde sa nachádzajú najväčší zamestnávatelia a fabriky, vopred konzultovali s predstaviteľmi situáciu, ktorá nastane po plošnom uzavretí škôl.

„Aby sa fabriky dokázali prispôsobiť prípadnému výpadku pracovnej sily tak, aby výroba nebola obmedzená,“ dodal.

Nemecko uvoľní zadržaný kontajner

Premiér tiež informoval, že sa podarilo identifikovať firmu, ktorej patrí kontajner zastavený na hraniciach. Nemecko zajtra vydá povolenie a daný kontajner uvoľní.

Akonáhle zistia, že sa materiál v kontajneri hodí štátu, musí ho firma predať štátu a nie súkromným firmám.

Dnes bol tiež vydaný pokyn, aby nemocnice vypracovali plány zmeny svojho fungovania tak, aby vedeli pripraviť niektoré oddelenia, ktoré dnes slúžia na liečenie iných diagnóz, na infekčné oddelenia.

Pripravili by sa na manažment operačných sál. Plánované operácie sa budú musieť odkladať až vtedy, keď budú potrebovať lôžka.

„Nebol vydaný plošný zákaz alebo zastavenie plánovaných operácií. Nemocnice sa majú nachystať,“ povedal Pellegrini. Ako dodal, v každom kraji je jedno špeciálne vybavené vozidlo na odber vzoriek.

Mimoriadna situácia Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov takejto mimoriadnej udalosti. Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke definuje mimoriadnu situáciu ako obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. „Mimoriadnou udalosťou sa v našich podmienkach rozumie živelná pohroma, technologická havária, teroristický útok alebo kumulácia ich účinkov – katastrofa,“ uvádza rezort vnútra. Dodáva, že najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú SR, sú povodne, veterné smršte a snehové kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare. Mimoriadne situácie vyhlásené n Slovensku

15. augusta 2002 - Na celom území všetkých bratislavských okresov bola vyhlásená mimoriadna situácia. Pre zvýšenú hladinu Dunaja ju vyhlásil prednosta Krajského úradu (KÚ) v Bratislave a predseda Krajskej povodňovej komisie Branislav Longauer.



19. novembra 2004 - Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Poprad ako reakciu na ničivé dôsledky veternej smršte vo Vysokých Tatrách. Víchrica si vyžiadala dve ľudské obete. Mimoriadna situácia trvala do 2. decembra. Tatranskí školáci mali v tomto období týždňové prázdniny.



4. júna 2013 - Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik pre rozvodnený Dunaj vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území Bratislavy. Trvala do 10. júna.



7. júna 2013 - Pre aktívne svahové deformácie vyhlásila po zasadnutí krízového štábu mesta primátorka Prievidze Katarína Macháčková mimoriadnu situáciu v štyroch lokalitách v rámci prímestských častí Prievidze - Veľká Lehôtka a Hradec. Mimoriadna situácia trvala až do 18. februára 2015.



22. januára 2020 - V Prešovskom a Košickom kraji bola vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu bývalej spoločnosti Chemko Strážske. Jej vyhlásenie má urýchliť odstránenie a zneškodnenie sudov obsahujúcich polychlórované bifenyly (PCB).

Krízový štáb bude riešiť aj karanténu pre všetky príchody zo zahraničia

