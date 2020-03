WHO: Ochorenie COVID-19 možno charakterizovať ako pandémiu

Nikdy predtým sme nevideli pandémiu vyvolanú koronavírusom, vyhlásil v stredu šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa agentúry AFP sa tak stalo po tom, čo uviedol, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, "možno charakterizovať ako pandémiu".





"Všetky krajiny môžu stále zmeniť priebeh tejto pandémie, ak budú odhaľovať, testovať, ošetrovať, izolovať, sledovať a mobilizovať svojich ľudí," citovala šéfa WHO agentúra AP."Sme hlboko znepokojení alarmujúcou úrovňou šírenia a závažnosťou a alarmujúcou úrovňou nečinnosti," poznamenal Ghebreyesus na tlačovej konferencii v Ženeve."Vyzývali sme krajiny každý deň, aby podnikli naliehavé a dôrazné kroky. Zvončekom sme zazvonili hlasno a zreteľne," zdôraznil generálny riaditeľ WHO.Podľa správy WHO Irán a Taliansko sú novými frontmi boja proti vírusu, ktorý má pôvod v Číne."Trpia, ale zaručujem vám, že v tejto situácii budú čoskoro aj ostatné krajiny," varoval šéf núdzových operácií WHO Mike Ryan.Podľa AFP Ghebreyesus povedal, že "Irán sa snaží, ako sa len dá. Snažíme sa mobilizovať väčšiu podporu pre Irán".Ghebreyesus na začiatku tlačovej konferencie vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, "možno charakterizovať ako pandémiu"."Pandémia nie je slovo, ktoré by sa nemalo používať ľahkovážne alebo neopatrne. Je to slovo, ktoré v prípade zneužitia môže spôsobiť neprimeraný strach alebo neopodstatnený pocit, že boj sa skončil, čo vedie k zbytočnému utrpeniu a smrti," uviedol Ghebreyesus."Očakávame, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude počet prípadov COVID-19, počet úmrtí a počet postihnutých krajín stúpať ešte viac," poznamenal šéf WHO.Pripomenul, že globálne je evidovaných viac ako 118 000 infikovaných v 114 krajinách. Nový koronavírus si podľa neho doteraz vyžiadal 4291 obetí.