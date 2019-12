Spustenie korekčného mechanizmu by pomohlo k vyrovnanému hospodáreniu

Predseda RZZ Ivan Šramko. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 18. decembra (TASR) - Návrh korekčného mechanizmu z dielne Ministerstva financií (MF) SR po formálnej stránke spĺňa ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách. Dodržanie rozpočtovaných príjmov a výdavkov na rok 2020 pri súčasnom dosiahnutí deficitu verejnej správy vo výške 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) by viedlo k splneniu strednodobého cieľa v roku 2020, a tým je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) s tým, že upozorňuje aj na riziká. Vláda by sa mala návrhom korekčného mechanizmu zaoberať na stredajšom rokovaní.MF SR minulý týždeň informovalo, že limit verejných výdavkov pre budúci rok by mal byť na úrovni 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy na rok 2020 a ktoré môže verejná správa v budúcom roku minúť. Rozpočtová rada tento návrh posúdila a konštatuje, že plánované tempo rastu výdavkov je vyššie ako stanovuje výdavkové pravidlo, čo naznačuje, že dosiahnutie strednodobého cieľa v roku 2020 nemusí byť dlhodobo udržateľné.vymenovala RRZ.V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 RRZ konštatovala, že návrh rozpočtu obsahuje riziká pre saldo v roku 2020 na úrovni 1,29 miliardy eur. RRZ upozorňuje, že súlad s celkovým výdavkovým limitom, podobne ako dosiahnutie rozpočtového cieľa, si bude vyžadovať realizáciu dodatočných opatrení.Pre zabezpečenie plnenia stanoveného výdavkového limitu RRZ odporúča, aby vláda v krátkom čase prikročila k opätovnému posúdeniu štruktúry výdavkov schváleného rozpočtu.navrhuje RRZ.