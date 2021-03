SaS prijíma ponuku E. Hegera a je pripravená vrátiť sa do vlády

Strana SaS prijíma ponuku Eduarda Hegera (OĽANO) a je pripravená vrátiť sa do vlády. Zároveň strana ocenila krok premiéra Igora Matoviča (OĽANO). TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Matovič v nedeľu deklaroval, že pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje od všetkých požiadaviek voči partnerom a vymení si pozíciu vo vláde so súčasným ministrom financií Hegerom.





"Strana SaS oceňuje krok Igora Matoviča. Veríme, že po jeho volebnom výsledku to nebolo ľahké rozhodnutie," doplnil Šprlák.Predseda SaS Richard Sulík vyhlásil, že sa ešte v nedeľu stretne s Hegerom, aby si dohodli detaily. „Oznamujem ústretovosť strany SaS, návrh Igora Matoviča akceptujeme a tiež do určitej miery ustupujeme z našich požiadaviek,“ doplnil s tým, že SaS je pripravená vrátiť sa ku koaličnej zmluve. „Nemáme dôvod otvárať koaličnú zmluvu a ani programové vyhlásenie vlády,“ dodal.Sulík spresnil, že by sa mal vrátiť na pozíciu ministra hospodárstva, Ivan Korčok na pozíciu šéfa rezortu zahraničia a Branislav Gröhling na stoličku ministra školstva. Zároveň predpokladá, že sa Matovič cíti na pozíciu ministra financií kvalifikovaný. Zdôraznil, že sa do personálnej politiky OĽANO nechce miešať.„Sme pripravení podpisom vyjadriť podporu budúcemu premiérovi Eduardovi Hegerovi,“ podotkla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Dodala, že strana je pripravená budúcej vláde vyjadriť v hlasovaní dôveru.Heger uviedol, že má podporu OĽANO i Sme rodina. Ak získa podporu aj v stranách Za ľudí a SaS, plánuje v pondelok (29. 3.) požiadať o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.