Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. marca 2026

Prepustené upratovačky dostanú odstupné nad zákonný rámec, ministerstvo ponúkne niektorým ďalšie uplatnenie


Tagy: prepúšťanie zamestnancov Verejné financie

Ministerstvo vnútra SR prijalo opatrenia na zmiernenie sociálnych dôsledkov rozhodnutia o prepustení upratovačiek na pracoviskách na východnom Slovensku, pričom ...



Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR prijalo opatrenia na zmiernenie sociálnych dôsledkov rozhodnutia o prepustení upratovačiek na pracoviskách na východnom Slovensku, pričom dotknutým zamestnankyniam bude vyplatené odstupné nad zákonný rámec. Ako ďalej rezort vnútra informoval, paralelne sa hľadali možnosti ich ďalšieho uplatnenia – či už v rámci rezortu, alebo u externého poskytovateľa služieb.

Ministerstvo odmieta snahy o politické zneužívanie


Predbežné informácie podľa ministerstva naznačujú, že časť zamestnankýň o tejto možnosti uvažuje, zatiaľ čo iné, najmä tie v dôchodkovom veku, sa rozhodli pracovnú aktivitu ukončiť.

Ministerstvo vnútra odmieta snahy o politické zneužívanie manažérskeho rozhodnutia týkajúceho sa ukončenia pracovných pomerov upratovacieho personálu," uviedol rezort s tým, že ide o citlivú otázku, ktorá sa dotýka konkrétnych ľudí, a preto by mala byť predmetom vecnej a korektnej diskusie, nie politických interpretácií. Zároveň ministerstvo zdôrazňuje, že si je plne vedomé ľudského rozmeru celej situácie.

Zamestnankyne a zamestnanci, ktorých sa rozhodnutie týka, dlhodobo prispievali k fungovaniu ministerstva a za svoju prácu si zaslúžia rešpekt, úctu a férový prístup. Rozhodnutie nebolo motivované zľahčovaním ich prínosu ani žiadnymi osobnými charakteristikami," uviedol rezort.

Rozhodnutie o prepustení upratovačiek bolo podľa ministerstva vnútra výsledkom dôkladnej analýzy. „Ministerstvo vychádzalo z ekonomických a prevádzkových údajov, ktoré boli detailne vyhodnocované, a zároveň viedlo rokovania so sociálnymi partnermi. Celý postup prebehol v súlade s pracovnoprávnymi predpismi a pri zachovaní všetkých zákonných aj sociálnych štandardov ochrany zamestnancov," zdôraznil rezort vnútra.

Optimalizačné opatrenia sú podľa ministerstva prirodzené


Doplnilo, že po oboznámení sa so všetkými okolnosťami a dôvodmi riešenia tento postup akceptovali aj zástupcovia odborov, čo potvrdzuje jeho vecnú opodstatnenosť.

V kontexte zodpovedného prístupu k verejným financiám je podľa ministerstva vnútra prirodzené, že sa optimalizačné opatrenia týkajú najmä podporných činností.

Zásahy sa nedotýkajú oblastí, ktoré sú priamo spojené s bezpečnosťou občanov alebo poskytovaním základných služieb verejnosti. Napriek tomu si uvedomujeme, že takéto kroky nie sú jednoduché a prinášajú aj nepopulárne rozhodnutia," skonštatovalo ministerstvo. Odhadovaný finančný efekt opatrenia predstavuje podľa rezortu úsporu približne pol milióna eur.

Aj preto je povinnosťou vedenia rezortu systematicky vyhodnocovať, kde je možné zabezpečiť služby efektívnejšie a hospodárnejšie," dodalo ministerstvo vnútra.

Ministerstvo vnútra rozhodlo o prepustení 146 civilných zamestnankýň v rámci Centier podpory v Prešovskom a Košickom kraji. Odborový zväz polície v SR ešte začiatkom marca vyjadril s týmto krokom nesúhlas.


Zdroj: SITA.sk - Prepustené upratovačky dostanú odstupné nad zákonný rámec, ministerstvo ponúkne niektorým ďalšie uplatnenie © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V Poprade si prezident Pellegrini pripomenul prvý transport Židov zo Slovenska – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 