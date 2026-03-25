25. marca 2026

V Poprade si prezident Pellegrini pripomenul prvý transport Židov zo Slovenska – VIDEO


Tagy: Holokaust Koncentračný tábor Auschwitz pietna spomienka Prezident SR

Prezident Peter Pellegrini sa  zúčastnil v Poprade na pietnom podujatí pri príležitosti 84. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska do koncentračného tábora ...



snimka obrazovky 2026 03 25 161024 676x364 25.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa  zúčastnil v Poprade na pietnom podujatí pri príležitosti 84. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz. Počas pietnej spomienky na železničnej stanici vyzval na zastavenie nenávisti a odmietnutie dehumanizácie vo verejnom priestore. Hlava štátu zdôraznila tragédiu tisíc mladých žien a dievčat, ktoré boli deportované v dobytčích vagónoch.

Nenávisť a diskriminácia


„Stanica je miesto odchodov i návratov. Miesto rozlúčok aj zvítaní. Železničná stanica v Poprade sa pred 84 rokmi stala dejiskom bolesti a utrpenia. Miestom, odkiaľ sa tisíc slovenských dievčat a žien židovského pôvodu vydalo na jednosmernú cestu v ústrety smrti,“ povedal prezident SR.

Prezident zároveň upozornil, že nenávisť a diskriminácia nesmú mať v spoločnosti miesto. Poukázal aj na znepokojivé paralely so súčasnosťou.

Historická pamäť


„Vo vojnách opäť trpia a zomierajú nevinní ľudia. V slovenskej spoločnosti čelíme prejavom nenávisti, keď namiesto slov a argumentov znejú útoky, urážky a klamstvá. Keď dehonestácia názorových oponentov vedie k volaniu po ich dehumanizácii,“ skonštatoval Pellegrini. Zároveň vyzdvihol odvahu a statočnosť ľudí, ktorí sa postavili proti nacizmu a chránili iných.

„Nadviažme na túto časť histórie. S hrdosťou a vedomím, že každá nespravodlivosť je skôr alebo neskôr odsúdená na porážku,“ poznamenal prezident. Zdôraznil, že je našou úlohou odovzdávať pamäť obetí ďalším generáciám a udržiavať historickú pamäť živú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a spomienok.


Prvý transport s tisíckou židovských dievčat bol vypravený zo stanice v Poprade 25. marca 1942 o 20:20. Dievčatá sa niekoľko dní predtým zhromažďovali v popradských kasárňach, kde bolo zriadené sústreďovacie centrum s kapacitou 1 200 osôb. V domnienke, že idú za prácou, nastúpili do dobytčích vagónov, pričom netušili, že ich čaká takmer istá smrť. Transport smeroval cez Žilinu a Čadcu a územie Slovenska opustil nadránom 26. marca pri obci Skalité. Do cieľa dorazilo 999 živých žien, ktoré následne podrobili selekcii. Podľa svedectiev prežilo väznenie z prvého transportu približne 20 dievčat. Týmto transportom sa začala prvá vlna deportácií zo Slovenska, ktorá trvala do októbra 1942. Počas nej bolo vyvezených viac ako 57-tisíc židovských obyvateľov. Druhá vlna nasledovala po roku 1944 počas nacistickej okupácie a zasiahla ďalších približne 13 500 ľudí. Celkovo tak zahynulo viac ako 70-tisíc židovských občanov zo Slovenska.




Zdroj: SITA.sk

