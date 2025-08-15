Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

15. augusta 2025

Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta, podľa Fica chce konflikt a rozvrátiť štát – VIDEO


Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Ako doplnil, opozícia ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 08 15 124128 676x456 15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Ako doplnil, opozícia napríklad podporuje protivládne protesty v Srbsku a rovnaké napätie by chcela preniesť aj na Slovensko.


Zároveň odmietol, že by mal incident v Báčskom Petrovci v Srbsku, ktorého súčasťou boli príslušníci slovenskej národnostnej menšiny národnostný charakter.

Plaváková bola mesiac pred incidentom v Srbsku


Premiér sa v tejto súvislosti pýta, čo robila mesiac pred incidentom v Srbsku slovenská opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Plaváková a čo tam robil šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý sa stretol s predstaviteľmi miestnej opozície.

„Slovenská opozícia presne patrí medzi tých politikov, ktorí nemajú problém ísť do inej krajiny a podporovať vo vnútroštátnom politickom súboji opozíciu," vyhlásil Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Fico varuje Slovensko pred panákmi


Predseda vlády tiež povedal, že opozícia už chystá na jeseň na Slovensku protesty, pri ktorých by mohli vzniknúť aj násilné konflikty, tak ako v Srbsku. Na rozdiel od Srbska by však podľa neho podporovatelia slovenskej vlády nešli do súbojov.

„Ja neverím, že by naši voliči do tohto išli. Ale varujem Slovenskú republiku pred týmito panákmi," uviedol premiér na adresu opozície. Tá podľa neho nechce nič iné, len rozvrátiť štát.

Fico zároveň zopakoval, že incident v Báčsksom Petrovci je čisto vnútroštátnou záležitosťou Srbska. „Tak ako je maďarská národnostná menšina na Slovensku rozdelená, pretože časť Maďarov volila aj vládnu koalíciu, a druhá časť maďarskej menšiny volila aj opozíciu, takto isto je rozdelená politiky slovenská národnostná menšina v Srbsku," zdôraznil predseda vlády.

Fico ponúkol mixtape konšpirátorských hitov


Na tlačovú besedu premiéra reagoval predseda progresívcov Michal Šimečka, podľa ktorého Robert Fico ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov.

„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na Úrad vlády SR. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov - gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia... bla-bla," povedal Šimečka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Predseda vlády je podľa Šimečku v defenzíve, no takto hlboko by podľa neho štvornásobný premiér klesnúť nemal.

„Ani za teplého počasia, s úpalom. Vraj ekonomický plán PS, s názvom Veľký Tresk, predznamenáva napätie a konflikty a odhaľuje naše plány na majdanizáciu. Pán Fico, vráťte sa na pláž. Bude to lepšie pre všetkých. My sa slovenských občanov, na rozdiel od vás, vždy zastaneme. A máme aj plán na naštartovanie slovenskej ekonomiky. To je ten Veľký Tresk, z ktorého máte taký strach," uzavrel Šimečka.

Incident sa stal vo Vojvodine


Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku. Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.

Opozícia preto žiadala, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta, podľa Fica chce konflikt a rozvrátiť štát – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Národnostná menšina Opozícia Premiér Slovenskej republiky Slováci v zahraničí
