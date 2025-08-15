|
Piatok 15.8.2025
|Denník - Správy
15. augusta 2025
Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie“ sveta, podľa Fica chce konflikt a rozvrátiť štát – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Národnostná menšina Opozícia Premiér Slovenskej republiky Slováci v zahraničí
Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Ako doplnil, opozícia ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Ako doplnil, opozícia napríklad podporuje protivládne protesty v Srbsku a rovnaké napätie by chcela preniesť aj na Slovensko.
Zároveň odmietol, že by mal incident v Báčskom Petrovci v Srbsku, ktorého súčasťou boli príslušníci slovenskej národnostnej menšiny národnostný charakter.
Premiér sa v tejto súvislosti pýta, čo robila mesiac pred incidentom v Srbsku slovenská opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Plaváková a čo tam robil šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý sa stretol s predstaviteľmi miestnej opozície.
„Slovenská opozícia presne patrí medzi tých politikov, ktorí nemajú problém ísť do inej krajiny a podporovať vo vnútroštátnom politickom súboji opozíciu," vyhlásil Fico.
Predseda vlády tiež povedal, že opozícia už chystá na jeseň na Slovensku protesty, pri ktorých by mohli vzniknúť aj násilné konflikty, tak ako v Srbsku. Na rozdiel od Srbska by však podľa neho podporovatelia slovenskej vlády nešli do súbojov.
„Ja neverím, že by naši voliči do tohto išli. Ale varujem Slovenskú republiku pred týmito panákmi," uviedol premiér na adresu opozície. Tá podľa neho nechce nič iné, len rozvrátiť štát.
Fico zároveň zopakoval, že incident v Báčsksom Petrovci je čisto vnútroštátnou záležitosťou Srbska. „Tak ako je maďarská národnostná menšina na Slovensku rozdelená, pretože časť Maďarov volila aj vládnu koalíciu, a druhá časť maďarskej menšiny volila aj opozíciu, takto isto je rozdelená politiky slovenská národnostná menšina v Srbsku," zdôraznil predseda vlády.
Na tlačovú besedu premiéra reagoval predseda progresívcov Michal Šimečka, podľa ktorého Robert Fico ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov.
„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na Úrad vlády SR. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov - gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia... bla-bla," povedal Šimečka.
Predseda vlády je podľa Šimečku v defenzíve, no takto hlboko by podľa neho štvornásobný premiér klesnúť nemal.
„Ani za teplého počasia, s úpalom. Vraj ekonomický plán PS, s názvom Veľký Tresk, predznamenáva napätie a konflikty a odhaľuje naše plány na majdanizáciu. Pán Fico, vráťte sa na pláž. Bude to lepšie pre všetkých. My sa slovenských občanov, na rozdiel od vás, vždy zastaneme. A máme aj plán na naštartovanie slovenskej ekonomiky. To je ten Veľký Tresk, z ktorého máte taký strach," uzavrel Šimečka.
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku. Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.
Opozícia preto žiadala, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.
