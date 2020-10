Celoplošné testovanie bude v sobotu a v nedeľu od 7. do 22. hodiny, potvrdil minister obrany Jaroslav Naď.

Poradie bude podľa abecedy, armáda má pripravených 4901 odberných tímov a viac ako 5-tisíc odberných miest.

Posledný ster je naplánovaný na 21:30.

Minister sa ospravedlnil ľuďom, že do schránky dostanú neaktuálny informačný leták, kde sa píše, že celoplošné testovanie bude aj v piatok.

Zdravotníci budú mať pri plošnom testovaní 7 eur na hodinu a 20 eur navyše za každého pozitívneho, uviedol minister Naď. Administratívny pracovník dostane 100 eur v hrubom na jeden deň – budú to ľudia, ktorí so starostami obcí podpíšu zmluvu.

Náklady budú samospráve preplatené cez okresné úrady ako v prípade volieb. Dobrovoľníci podľa Naďa nedostanú finančnú odmenu, len stravu.

Po získaní certifikátu o vykonaní testu bude potrebné, aby ho ľudia nosili neustále so sebou. Fotografia v mobile pri kontrole stačiť nebude.

Minister Naď zopakoval, že ak celoplošné testovanie zlyhá, vyvodí politickú zodpovednosť.

Pri ľuďoch, ktorí nechcú ísť na plošné testovanie a zabezpečia si vlastný PCR test platí, že sa bude akceptovať výsledok, ktorý budú mať ľudia k dispozícii v piatok. „Krvné testy neplatia,“ povedal Naď a zdôraznil, že budú prihliadať len na PCR testy z laboratórií. Testovať sa majú dať aj cudzinci, ktorí žijú na Slovensku.

Ľudia nad 65 rokov sa nemusia zúčastniť plošného testovania, ak ostanú v karanténe, uviedol Naď. „Ak nebudú dodržiavať karanténu, musia sa ísť dať pretestovať,“ povedal minister s tým, že na testovanie nemusia ísť ani autisti či onkologickí pacienti.

Ak rodičia budú chcieť, môžu dať počas plošného testovania pretestovať aj deti do 10 rokov. „Uvítali by sme, aby to nerobili, lebo to bude zapĺňať kapacitu,“ povedal Naď.

Minister Naď povedal, že na celoplošné testovanie majú tisícky zdravotníckeho personálu, konkrétne čísla by mohol vedieť o dnes večer.

Naď povedal, že nemá informácie o tom, že by štátna správa nútila svojich zamestnancov, aby sa prihlásili na plošné testovanie ako administratívni pracovnící. „Nemám ani jeden takýto podnet,“ povedal minister s tým, že ľudia, ktorým bola administratívna práca nanútená, sa majú brániť. Naď tvrdí, že nikoho do tejto práce nemožno nútiť.

V prípade testovania vo veľkých firmách vie armáda poskytnúť vojaka, antigénne testy, know-how či certifikáty, povedal Naď. Zdravotnícky personál si tieto veľké firmy musia zabezpečiť sami.

Po stredajšom rokovaní vlády bude podľa Naďa jasnejšie, ako bude vyzerať zákaz vychádzania od budúceho týždňa.

Samosprávy si nemusia pre administratívnych pracovníkov zaobstarávať overaly, podľa Naďa sa na Orave a v Bardejove ukázalo, že pre týchto ľudí nie sú potrebné.

„Veľakrát používali overaly ľudia, ktorí ich mať nemuseli. Administrátor bol za plexisklom, mal respirátor a pritom nerobil stery. Ministerstvo zdravotníctva nás upozornilo, že to nie je potrebné,“ povedal Naď.

Naď povedal, že sa ešte spresňuje počet odberných miest. Na jednom odbernom mieste môže byť podľa neho aj viac tímov, pokiaľ bude v danom mieste o odbery veľký záujem.

Naď povedal, že v rezorte obrany majú 500 infikovaných ľudí, okrem vojakov aj civilných zamestnancov armády. Minister nemá informácie o tom, že by sa niekto z odberných tímov nakazil počas pilotného testovania na Orave a v Bardejove.

Na webe somzodpovedny.sk je už zoznam hotelov, ktoré umožňujú pre infikovaných karanténne ubytovanie. „Nebude to drahé, nebude to zadarmo a nebude to platiť štát,“ povedal Naď. Štát komunikuje s viacerými firmami, ktoré budú mať špeciálne odberné miesta.

Ochranné pomôcky a dezinfekciu dodá v adekvátnom množstve armáda, uviedol minister Naď. Zároveň však poprosil samosprávy, že ak si vedia zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, nech si ich zaobstarajú aj po vlastnej linke. Náklady by mal preplatiť okresný úrad. Naď hovorí, že armáda zaobstará ochranné pomôcky pre všetok personál, no opäť prosí samosprávy, aby pre administrátorov zaobstarali napríklad respirátory či rukavice. „Čím viac nám samospráva pomôže, tým viac to oceníme,“ uviedol. Desať skúsených operátorov z call centra Slovenskej sporiteľne oddnes posilnilo kapacity štátnej infolinky a pomáha odpovedať na otázky ľudí týkajúce sa covidu-19. Takýto počet operátorov zvládne vybaviť za mesiac 10-tisíc hovorov. Call centrum Slovenskej sporiteľne pomáhalo zdravotníctvu už počas prvej vlny. Predbežný termín ukončenia zákazu vychádzania je 15. november. Odsúhlasil ho aj ústredný krízový štáb, povedala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra s tým, že informácie sa budú aktualizovať podľa vývoja situácie.

Naživo: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Každá samospráva podľa ministra obrany dostala informačný leták „Komunálny spravodajca“, kde sú všetky informácie o tom, ako bude celoplošné testovanie prebiehať. Podľa Naďa sa už všetci starostovia stretli so styčným dôstojníkom armády.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.