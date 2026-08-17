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17. augusta 2026
Prešov odkladá rozhodnutie o Tatrane, zastupiteľstvo nemalo dostatok poslancov
Primátor František Oľha po približne 45 minútach čakania, kedy bolo v sále sedem poslancov, zasadnutie prerušil. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Primátor František Oľha po približne 45 minútach čakania, kedy bolo v sále sedem poslancov, zasadnutie prerušil.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré malo rozhodovať najmä o predaji 94,78-percentného podielu mesta vo futbalovom klube FC Tatran Prešov, nebolo v pondelok uznášaniaschopné. Rokovať sa malo aj o rozpočtových opatreniach súvisiacich s financovaním Tatrana, energetických opatreniach na zimných štadiónoch a príprave výstavby nájomných bytov. Primátor František Oľha po približne 45 minútach čakania, kedy bolo v sále sedem poslancov, zasadnutie prerušil.
Oľha uviedol, že nový termín rokovania by mohol byť ešte tento týždeň, prípadne začiatkom budúceho týždňa. Dôvodom neprítomnosti poslancov boli podľa neho najmä dovolenky či pracovné povinnosti. Situáciu nepovažuje za obštrukciu, ale za potrebu nájsť termín, ktorý bude vyhovovať väčšiemu počtu poslancov.
Oľha po prerušení zasadnutia uviedol, že odklad poskytne poslancom viac času na oboznámenie sa s transakčnými dokumentmi. „Za mňa toto neberiem ako tragédiu,“ uviedol s tým, že zasadnutiu by mala predchádzať diskusia, ktorú na vyjasnenie rozporuplných informácií o finančnej situácii klubu navrhol bývalý šéf Tatrana a mestský poslanec Ľuboš Micheľ.
Mesto hľadá investora, ktorý by finančne ozdravil futbalový klub. Do obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií sa prihlásili dva prešovské subjekty. JL Capital Partners okolo bývalého predsedu predstavenstva FC Tatran Prešov Vlastislava Laskovského ponúkla za akcie v dvoch častiach jeden milión eur, pričom svoju ponuku podmienila viacerými záväzkami mesta. Družstvo Tatran rescue capital podnikateľa Martina Korbela ponúklo 1,4 milióna eur bez dodatočných finančných požiadaviek voči mestu. Jeho ponuka však obsahovala odchýlky v oblasti opčných práv.
Komisia posudzujúca ponuky označila návrh JL Capital Partners za zásadne nezlučiteľný s podmienkami súťaže, najmä v otázke kúpnej ceny a podmienok jej úhrady. V prípade Tatran rescue capital odporučila schváliť predaj akcií po doručení a zosúladení transakčných dokumentov s podmienkami súťaže.
Finančná komisia následne k tomuto bodu uznesenie neprijala. Mestské zastupiteľstvo malo zároveň rozhodovať o rozpočtovom opatrení, ktorým by sa kúpna cena z predaja akcií vložila späť do klubu na úhradu jeho záväzkov, ako aj o doplnení prostriedkov na mládežnícky futbal.
Podľa Oľhu má Tatran v súčasnosti overené záväzky približne vo výške jedného milióna eur, pričom ich presná výška sa ešte môže meniť podľa ďalších nárokov veriteľov. Mesto podľa neho v uplynulom období znížilo záväzky klubu približne o 100-tisíc eur a s viacerými veriteľmi dohodlo splátkové kalendáre. Primátor zároveň pripustil, že ak sa nájdu alternatívne zdroje financovania, je pripravený materiál stiahnuť z rokovania.
Okrem predaja akcií Tatrana malo zastupiteľstvo rokovať aj o podaní projektu na energetické opatrenia na zimnom štadióne a o príprave výstavby nájomných bytov. Podľa primátora mesto potrebuje do konca augusta schváliť uznesenie súvisiace so žiadosťou o úver na výstavbu 36 nájomných bytov na Požiarnickej ulici.
Zdroj: SITA.sk - Prešov odkladá rozhodnutie o Tatrane, zastupiteľstvo nemalo dostatok poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré malo rozhodovať najmä o predaji 94,78-percentného podielu mesta vo futbalovom klube FC Tatran Prešov, nebolo v pondelok uznášaniaschopné. Rokovať sa malo aj o rozpočtových opatreniach súvisiacich s financovaním Tatrana, energetických opatreniach na zimných štadiónoch a príprave výstavby nájomných bytov. Primátor František Oľha po približne 45 minútach čakania, kedy bolo v sále sedem poslancov, zasadnutie prerušil.
Mesto hľadá investora
Oľha uviedol, že nový termín rokovania by mohol byť ešte tento týždeň, prípadne začiatkom budúceho týždňa. Dôvodom neprítomnosti poslancov boli podľa neho najmä dovolenky či pracovné povinnosti. Situáciu nepovažuje za obštrukciu, ale za potrebu nájsť termín, ktorý bude vyhovovať väčšiemu počtu poslancov.
Oľha po prerušení zasadnutia uviedol, že odklad poskytne poslancom viac času na oboznámenie sa s transakčnými dokumentmi. „Za mňa toto neberiem ako tragédiu,“ uviedol s tým, že zasadnutiu by mala predchádzať diskusia, ktorú na vyjasnenie rozporuplných informácií o finančnej situácii klubu navrhol bývalý šéf Tatrana a mestský poslanec Ľuboš Micheľ.
Mesto hľadá investora, ktorý by finančne ozdravil futbalový klub. Do obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií sa prihlásili dva prešovské subjekty. JL Capital Partners okolo bývalého predsedu predstavenstva FC Tatran Prešov Vlastislava Laskovského ponúkla za akcie v dvoch častiach jeden milión eur, pričom svoju ponuku podmienila viacerými záväzkami mesta. Družstvo Tatran rescue capital podnikateľa Martina Korbela ponúklo 1,4 milióna eur bez dodatočných finančných požiadaviek voči mestu. Jeho ponuka však obsahovala odchýlky v oblasti opčných práv.
Nezlučiteľné podmienky
Komisia posudzujúca ponuky označila návrh JL Capital Partners za zásadne nezlučiteľný s podmienkami súťaže, najmä v otázke kúpnej ceny a podmienok jej úhrady. V prípade Tatran rescue capital odporučila schváliť predaj akcií po doručení a zosúladení transakčných dokumentov s podmienkami súťaže.
Finančná komisia následne k tomuto bodu uznesenie neprijala. Mestské zastupiteľstvo malo zároveň rozhodovať o rozpočtovom opatrení, ktorým by sa kúpna cena z predaja akcií vložila späť do klubu na úhradu jeho záväzkov, ako aj o doplnení prostriedkov na mládežnícky futbal.
Podľa Oľhu má Tatran v súčasnosti overené záväzky približne vo výške jedného milióna eur, pričom ich presná výška sa ešte môže meniť podľa ďalších nárokov veriteľov. Mesto podľa neho v uplynulom období znížilo záväzky klubu približne o 100-tisíc eur a s viacerými veriteľmi dohodlo splátkové kalendáre. Primátor zároveň pripustil, že ak sa nájdu alternatívne zdroje financovania, je pripravený materiál stiahnuť z rokovania.
Okrem predaja akcií Tatrana malo zastupiteľstvo rokovať aj o podaní projektu na energetické opatrenia na zimnom štadióne a o príprave výstavby nájomných bytov. Podľa primátora mesto potrebuje do konca augusta schváliť uznesenie súvisiace so žiadosťou o úver na výstavbu 36 nájomných bytov na Požiarnickej ulici.
Zdroj: SITA.sk - Prešov odkladá rozhodnutie o Tatrane, zastupiteľstvo nemalo dostatok poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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