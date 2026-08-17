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17. augusta 2026
Ukrajinské bedmintonistky na majstrovstvách sveta v Indii vyjadrili snahu bojovať proti agresorovi formou športu
"Ako sa môžete cítiť normálne, keď u nás doma padajú bomby a lietajú drony?“ pýta sa 22-ročná ukrajinská bedmintonistka Polina Buhrovová. Ukrajinská bedmintonistka Polina Buhrovová a jej ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - "Ako sa môžete cítiť normálne, keď u nás doma padajú bomby a lietajú drony?“ pýta sa 22-ročná ukrajinská bedmintonistka Polina Buhrovová.
Ukrajinská bedmintonistka Polina Buhrovová a jej spoluhráčka Jevhenija Kantemyrová sa napriek vojne vo vlasti snažia sústrediť na svoje výkony na majstrovstvách sveta v indickom Naí Dillí. "Ako sa môžete cítiť normálne, keď u nás doma padajú bomby a lietajú drony?“ pýta sa 22-ročná Buhrovová, ktorá spolu so svojou krajankou vypadla hneď v prvom kole štvorhry žien.
Obe hráčky teraz žijú v Taliansku ďaleko od svojich rodín a domova zasiahnutého vojnou proti agresorovi - Rusku. Ich cieľ je nad rámec športových výsledkov - chcú poukázať na pokračujúci boj Ukrajiny. "Naša krajina nás veľmi podporuje a sme za to vďačné. Snažíme sa predviesť to najlepšie a ukázať, že Ukrajina naďalej bojuje,“ dodala Buhrovová.
Ruská invázia na Ukrajinu začala vo februári 2022 a naďalej trvá. Stúpa počet civilných obetí z dôvodu raketových útokov. Dvadsaťjedenročná Kantemyrová priznáva obavy o svojich blízkych a ťažkosti s životom bez nich v cudzine. "Situácia doma je veľmi vážna, preto tam teraz nemôžeme zostať,“ povedala.
Buhrovová pochádza z oblasti Charkova a priznala, že je náročné zostať sústredená na bedminton, keď jej nie je ľahostajný osud jej krajiny. "Musíme však pokračovať v práci a ukázať, že Ukrajina je stále silná,“ zdôraznila.
Obe sa na MS predstavia aj medzi jednotlivkyňami. Medzi mužmi budú Rusi Rodion Alimov a Maksim Ogloblin, ktorí sú pre inváziu nútení hrať pod neutrálnou vlajkou. Buhrovová však odmieta akúkoľvek účasť Rusov na turnaji. "Myslím si, že je to veľmi zlé a absolútne nepodporujem toto rozhodnutie. Je to veľká chyba,“ vyhlásila.
Športové zväzy a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v ostatných mesiacoch mierne uvoľnili obmedzenia pre ruských športovcov, čo vyvolalo nevôľu na Ukrajine. Pre Buhrovovú a jej spoluhráčku však šport zostáva nielen súťažou, ale aj spôsobom, ako vyjadriť odhodlanie svojej krajiny na medzinárodnej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské bedmintonistky na majstrovstvách sveta v Indii vyjadrili snahu bojovať proti agresorovi formou športu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská bedmintonistka Polina Buhrovová a jej spoluhráčka Jevhenija Kantemyrová sa napriek vojne vo vlasti snažia sústrediť na svoje výkony na majstrovstvách sveta v indickom Naí Dillí. "Ako sa môžete cítiť normálne, keď u nás doma padajú bomby a lietajú drony?“ pýta sa 22-ročná Buhrovová, ktorá spolu so svojou krajankou vypadla hneď v prvom kole štvorhry žien.
Obe hráčky teraz žijú v Taliansku ďaleko od svojich rodín a domova zasiahnutého vojnou proti agresorovi - Rusku. Ich cieľ je nad rámec športových výsledkov - chcú poukázať na pokračujúci boj Ukrajiny. "Naša krajina nás veľmi podporuje a sme za to vďačné. Snažíme sa predviesť to najlepšie a ukázať, že Ukrajina naďalej bojuje,“ dodala Buhrovová.
Ruská invázia na Ukrajinu začala vo februári 2022 a naďalej trvá. Stúpa počet civilných obetí z dôvodu raketových útokov. Dvadsaťjedenročná Kantemyrová priznáva obavy o svojich blízkych a ťažkosti s životom bez nich v cudzine. "Situácia doma je veľmi vážna, preto tam teraz nemôžeme zostať,“ povedala.
Buhrovová pochádza z oblasti Charkova a priznala, že je náročné zostať sústredená na bedminton, keď jej nie je ľahostajný osud jej krajiny. "Musíme však pokračovať v práci a ukázať, že Ukrajina je stále silná,“ zdôraznila.
Obe sa na MS predstavia aj medzi jednotlivkyňami. Medzi mužmi budú Rusi Rodion Alimov a Maksim Ogloblin, ktorí sú pre inváziu nútení hrať pod neutrálnou vlajkou. Buhrovová však odmieta akúkoľvek účasť Rusov na turnaji. "Myslím si, že je to veľmi zlé a absolútne nepodporujem toto rozhodnutie. Je to veľká chyba,“ vyhlásila.
Športové zväzy a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v ostatných mesiacoch mierne uvoľnili obmedzenia pre ruských športovcov, čo vyvolalo nevôľu na Ukrajine. Pre Buhrovovú a jej spoluhráčku však šport zostáva nielen súťažou, ale aj spôsobom, ako vyjadriť odhodlanie svojej krajiny na medzinárodnej scéne.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské bedmintonistky na majstrovstvách sveta v Indii vyjadrili snahu bojovať proti agresorovi formou športu © SITA Všetky práva vyhradené.
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