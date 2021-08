Vyšetrovanie pôvodu koronavírusu je v kritickom bode, dostalo sa do slepej uličky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tím medzinárodných vedcov, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do Číny preskúmať, odkiaľ pochádza pandemický koronavírus, upozorňujú, že pátranie je zastavené a okno umožňujúce nájdenie odpovede na túto otázku sa „rýchlo zatvára“.V komentári, ktorí experti zverejnili v žurnále Nature, konštatujú, že vyšetrovanie pôvodu koronavírusu je v „kritickom bode“, ktorý si vyžaduje urgentnú spoluprácu, no miesto toho sa dostalo do slepej uličky. Poznamenali pritom, že okrem iného, sa čínski predstavitelia stále zdráhajú poskytnúť im neupravené dáta, pričom sa odvolávajú na obavy o súkromie pacientov.V analýze, ktorú publikovali v marci, tím WHO konštatoval, že vírus sa na ľudí pravdepodobne preniesol zo zvierat a únik z laboratória je „krajne nepravdepodobný“. Táto správa však podľa nich mala byť len prvým krokom a ďalšie oneskorenia spôsobia, že „niektoré časti výskumu budú biologicky nemožné“.