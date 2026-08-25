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25. augusta 2026
Spomeň si, ako si sa dostal do parlamentu, reaguje Kuffa na ostré slová ministra Tarabu – VIDEO
Filip Kuffa nazval ministra Tomáša Tarabu "agentom rozbíjačom". Štátny tajomník Filip Kuffa ostro reagoval na vyjadrenie ministra životného prostredia
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25.8.2026 (SITA.sk) - Filip Kuffa nazval ministra Tomáša Tarabu "agentom rozbíjačom".
Štátny tajomník Filip Kuffa ostro reagoval na vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Taraba (nom. SNS), ktorý v utorok opakovane zdôraznil, že zo svojho postu neodchádza
„Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy aké chcú. Nech konajú oni,” uviedol. „Ak niekde bude stávka, možnosť staviť, či pán Kuffa bude minister, stavte celý majetok. Ja vám garantujem, že on nebude,” dodal šéf envirorezortu.
Tieto slová Kuffu nenechali chladným a vo zverejnenom videu Tarabovi okrem iného pripomenul, ako sa dostal do parlamentu. „Dostal si sa tam vďaka môjmu otcovi, ktorý si s tebou vymenil miesta na kandidátke," uviedol a položil si rečnícku otázku, kto by si dnes vymenil napríklad sedmičku na kandidátke za 38. miesto.
Kuffa obvinil Tarabu, že koná zákerne a robí zlobu. „Nevyšla mu jedna varianta, dostal po nose, nevyšla mu druhá varianta, dostal po nose," hovorí a šéfa envirorezortu nazval "agentom rozbíjačom", ktorý sa "trasie" za funkciou. „Je ti hanba," zakončil štátny tajomník.
Zdroj: SITA.sk - Spomeň si, ako si sa dostal do parlamentu, reaguje Kuffa na ostré slová ministra Tarabu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štátny tajomník Filip Kuffa ostro reagoval na vyjadrenie ministra životného prostredia Tomáša Taraba (nom. SNS), ktorý v utorok opakovane zdôraznil, že zo svojho postu neodchádza
„Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy aké chcú. Nech konajú oni,” uviedol. „Ak niekde bude stávka, možnosť staviť, či pán Kuffa bude minister, stavte celý majetok. Ja vám garantujem, že on nebude,” dodal šéf envirorezortu.
Tieto slová Kuffu nenechali chladným a vo zverejnenom videu Tarabovi okrem iného pripomenul, ako sa dostal do parlamentu. „Dostal si sa tam vďaka môjmu otcovi, ktorý si s tebou vymenil miesta na kandidátke," uviedol a položil si rečnícku otázku, kto by si dnes vymenil napríklad sedmičku na kandidátke za 38. miesto.
Kuffa obvinil Tarabu, že koná zákerne a robí zlobu. „Nevyšla mu jedna varianta, dostal po nose, nevyšla mu druhá varianta, dostal po nose," hovorí a šéfa envirorezortu nazval "agentom rozbíjačom", ktorý sa "trasie" za funkciou. „Je ti hanba," zakončil štátny tajomník.
Zdroj: SITA.sk - Spomeň si, ako si sa dostal do parlamentu, reaguje Kuffa na ostré slová ministra Tarabu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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