13. septembra 2025

Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov


Tagy: Primátor mesta Prešov Sčítanie ľudí bez domova

Prešov sa 6. až 10. októbra pridá k 34 európskym mestám, ktoré vykonajú sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi. Projekt pripravuje Nadácia DEDO v spolupráci s ...



bezdomovec 676x449 13.9.2025 (SITA.sk) - Prešov sa 6. až 10. októbra pridá k 34 európskym mestám, ktoré vykonajú sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi. Projekt pripravuje Nadácia DEDO v spolupráci s mestom Prešov. Cieľom je získať presnejšie údaje o rozsahu bytovej núdze, ktoré majú pomôcť pri plánovaní služieb a podpory pre najzraniteľnejších obyvateľov mesta.


Sčítanie je súčasťou druhého ročníka európskeho výskumného projektu, ktorý sa sústreďuje na zber porovnateľných dát naprieč krajinami . Údaje z terénu budú podľa mesta aj odborníkov dôležité pre nastavovanie efektívnych politík pomoci.

Dôležitosť dát


Prešov sa hlási k moderným prístupom v riešení bytovej núdze. Účasť na tomto výskume je pre nás príležitosťou lepšie pochopiť situáciu a vytvárať efektívne politiky pomoci,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová pripomenula, že skúsenosť z minuloročného sčítania v Košiciach ukázala, aký dôležitý je zber dát.

Bez konkrétnych údajov je náročné nastavovať účinné riešenia. Veríme, že aj v Prešove dokážeme premeniť dáta na konkrétne kroky, ktoré zlepšia životné podmienky ľudí v bytovej núdzi,“ dodala.

Pomoc dobrovoľníkov


Kľúčovým dňom bude 10. október, keď sa uskutoční mapovanie situácie priamo v uliciach Prešova. Do terénnych tímov sa zapoja aj dobrovoľníci, ktorí absolvujú školenie a budú pracovať v sprievode skúsených profesionálov. Ich úlohou bude viesť krátke anonymné rozhovory s ľuďmi bez domova.

Dobrovoľníkom sa môže stať každý nad 18 rokov, kto má záujem o sociálne témy a je ochotný pracovať v teréne s rešpektom a empatiou. Prihlasovanie prebieha cez online formulár, ktorý je zverejnený na webe mesta.


Európske sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi koordinuje univerzita KU Leuven spolu s výskumným inštitútom MRI a platformou FEANTSA. Projekt je financovaný Európskou úniou.




Zdroj: SITA.sk - Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

