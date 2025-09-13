|
13. septembra 2025
Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu
Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti
13.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti Bašnefť, leží na okraji mesta Ufa približne 1 400 kilometrov od frontovej línie.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú dron, ako smeruje k rafinérii a potom exploduje. „Dnes bolo zariadenie spoločnosti Bašnefť terčom teroristického útoku dronmi,“ uviedol na Telegrame šéf ruského regiónu Baškortostan Radij Chabirov.
Jeden dron narazil do závodu, druhý podľa Chabirova zostrelili. „Nie sú nijaké obete ani zranenia. Závod utrpel menšie škody a vypukol požiar, ktorý v súčasnosti hasia,“ dodal.
Odvtedy ako Moskva vo februári 2022 odštartovala rozsiahlu vojenskú ofenzívu proti Ukrajine, Kyjev reaguje útokmi na ruské rafinérie v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať konflikt.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu © SITA Všetky práva vyhradené.
