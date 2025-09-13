Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Meniny má Ctibor
 Zo zahraničia

13. septembra 2025

Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti



russia_refinery_fire_74908 676x380 13.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti Bašnefť, leží na okraji mesta Ufa  približne 1 400 kilometrov od frontovej línie.


Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú dron, ako smeruje k rafinérii a potom exploduje. „Dnes bolo zariadenie spoločnosti Bašnefť terčom teroristického útoku dronmi,“ uviedol na Telegrame šéf ruského regiónu Baškortostan Radij Chabirov.

Jeden dron narazil do závodu, druhý podľa Chabirova zostrelili. „Nie sú nijaké obete ani zranenia. Závod utrpel menšie škody a vypukol požiar, ktorý v súčasnosti hasia,“ dodal.

Odvtedy ako Moskva vo februári 2022 odštartovala rozsiahlu vojenskú ofenzívu proti Ukrajine, Kyjev reaguje útokmi na ruské rafinérie v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať konflikt.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Vláda nerešpektuje dohodu, policajní odborári plánujú zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov
<< predchádzajúci článok
Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov

