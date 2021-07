Prešovský kraj bojoval s búrkami a silným vetrom, mimoriadna situácia je v šiestich obciach

Zabezpečovacie práce

Vyvrátené storočné lipy

Naplno išlo deväť čerpadiel

Odstraňovali časti striech aj stromy

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadnu situáciu v obci Komárov (okres Bardejov) a III. stupeň povodňovej aktivity (SPA) v ďalších piatich obciach okresov Bardejov a Stará Ľubovňa vyhlásili ich starostovia po utorňajšej podvečernej búrke sprevádzanej silným vetrom. Búrka spôsobila prívalovú povodeň a prudký vzostup hladín miestnych tokov.Ako informoval agentúru SITA hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák , k stredajšiemu ránu majú v dôsledku toho III. SPA vyhlásený v obciach Hrabovec, Hažlín, Richvald, Šašová (všetky okres Bardejov) a Ruská Voľa nad Popradom (okres Stará Ľubovňa).V týchto obciach má aktuálne Slovenský vodohospodársky podnik v teréne 20 pracovníkov a 13 kusov techniky.„Pracovníci SVP monitorujú povodňovú situáciu na tokoch a na miestach, kde to situácia dovoľuje a je potrebná súčinnosť zo strany správcu, vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce. V súčasnosti odstraňujú zátarasy z vodných tokov, ktoré boli spôsobené dotokom vody spolu s pôdou z okolitého územia. Zároveň vykonávajú stabilizáciu poškodených brehov vodných tokov,“ uviedol Bocák.Dodal, že III. stupeň povodňovej aktivity platí po predchádzajúcej povodni od 11. júla stále aj v obciach Malý Šariš a Rokycany (okres Prešov). V ďalších 37 obciach na východnom Slovensku je aktuálne vyhlásený II. SPA. „V týchto lokalitách vykonávajú pracovníci SVP zabezpečovacie práce po povodni,“ dodal Bocák.V obci Komárov (okres Bardejov) vyhlásili najprv mimoriadnu situáciu v súvislosti so silným vetrom, následne aj III. SPA pre povodne.„Prišla smršť, víchrica, ktorá nám v parku vyvrátila storočné lipy. Množstvo stromov popadalo aj na cestu. Vietor poškodil aj strechy na minimálne desiatich domoch. Škridle lietali po obci, ešte sme to ani nestihli porátať. Potom prišla aj povodeň a zaplavilo dvory a pivnice. Zobrala aj asfalt z cesty, kde narobila diery. Miestny potok je úplne zanesený. Už sme videli všeličo, ale toto ešte nie,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Komárov Jozef Bednár.S odstraňovaním škôd už v utorok začali miestni dobrovoľní hasiči aj ľudia z obce, ktorí v prácach pokračujú aj v stredu.Ako agentúru SITA informoval starosta obce Hrabovec Jozef Maxin, III. povodňový stupeň vyhlásili v utorok o 17:00 a viac ako 70 ľudí z obce odstraňovalo následky škôd až do jednej hodiny po polnoci.„Prišla silná búrka a prišla na trikrát. Naposledy sme tu niečo také zažili v roku 2017, ale toto bolo ešte horšie. Nič také si doteraz nepamätám. Voda z miestneho potoka sa dostala na cestu, kde bola asi pol metra vysoko. Zaplavených bolo zhruba 15 rodinných domov, záhrady a dvory, odkiaľ sme odčerpávali vodu. Zdokumentovali sme škody a teraz musíme začať s opravovaním potoka. Monitoruje aj ďalšie škody a uvidíme, čo všetko ešte bude potrebné urobiť,“ uviedol Maxin.Ako dodal, pri zásahu využili aj novú hasičskú techniku, ktorú obec dostala minulý mesiac. „Naplno nám išlo deväť čerpadiel. Pomáhali dobrovoľní hasiči z troch obcí,“ skonštatoval starosta.Prešovskí hasiči zaznamenali v kraji počas utorkového večera celkovo sedem výjazdov v súvislosti s počasím.Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, zasahovali v okresoch Bardejov a Stará Ľubovňa, konkrétne v meste Bardejov a obciach Hažlín, Hrabovec, Gerlachov, Ruská Voľa nad Popradom.„Odstraňovali sme časti poškodených striech na rodinných domoch v obci Hažlín, spadnuté stromy na vozovkách a čerpali vodu zo suterénov a pivníc rodinných domov,“ konkretizoval operačný dôstojník. Celkovo zasahovalo 19 príslušníkov s ôsmimi kusmi techniky.