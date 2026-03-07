|
|
Sobota 7.3.2026
|
Meniny má Tomáš
Archív správ
|Denník - Správy
|
|
|
|
07. marca 2026
Prešovský kraj láka čoraz viac turistov, návštevnosť ubytovaní v roku 2025 prekonala historický rekord
Prešovský kraj zaznamenal v roku 2025 historicky najvyššiu návštevnosť. Podľa údajov
Prešovský kraj zaznamenal v roku 2025 historicky najvyššiu návštevnosť. Podľa údajov Štatistického úradu SR navštívilo ubytovacie zariadenia v kraji 1 144 286 hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako sedem percent. Región tak prekonal aj doposiaľ najúspešnejší predpandemický rok 2019, a to o 3,3 percenta. Prešovský kraj je tretím najnavštevovanejším krajom Slovenska.
O desaťtisíce turistov viac
Ako informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestového ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, v medziročnom porovnaní pribudlo v kraji viac ako 76-tisíc návštevníkov. Najsilnejším mesiacom bol august, keď sa v ubytovacích zariadeniach ubytovalo viac ako 150-tisíc hostí.
Najväčší podiel na návštevnosti majú tradične Vysoké Tatry a ich okolie. Najnavštevovanejším okresom bol Poprad s takmer 794-tisíc návštevníkmi, nasledovali Kežmarok s takmer 119-tisícmi, Prešov s viac ako 55-tisícmi, Bardejov s vyše 50-tisícmi a Stará Ľubovňa s viac ako 38-tisícmi hostí. Výrazný medziročný rast zaznamenali okresy Stará Ľubovňa (+21 %), Svidník (+28 %) či Levoča (+10 %), pričom Poprad stúpol o 8,8 percenta a Kežmarok o 11,7 percenta.
Zahraniční návštevníci
Z celkového počtu ubytovaných tvorili zahraniční návštevníci 29 percent. Do kraja ich prišlo takmer 333-tisíc, čo je medziročne o vyše 40-tisíc viac a predstavuje 14-percentný rast. Domáci turisti rástli takmer päťpercentným tempom. Spolu bolo v kraji zaznamenaných viac ako 3,2 milióna prenocovaní, pričom cudzinci sa na nich podieľali 27 percentami. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,8 noci.
Najpočetnejšou skupinou zahraničných návštevníkov boli Česi, na druhom mieste skončili Poliaci, ktorých počet medziročne vzrástol o 27 percent. Nasledovali Maďari, Ukrajinci, Nemci a Litovci. Výraznejší rast zaznamenali návštevníci z Litvy (+34 %), Spojeného kráľovstva (+27 %), Nemecka (+23 %), Lotyšska a Maďarska (+18 %) či USA (+19 %).
K rastu prispel aj marketing
Podľa výkonného riaditeľa KOCR Severovýchod Slovenska Martina Janoška sa na raste podpísal aj posilnený marketing na zahraničných trhoch a kampane cielené na letnú a zimnú sezónu. „Výrazne sme v roku 2025 posilnili aktivity práve na poľskom trhu, zvlášť v prihraničných krajoch. Sme radi, že čísla nárastu hovoria o správnom rozhodnutí a v týchto aktivitách budeme pokračovať aj v aktuálnom roku, s rozšírením na ďalšie trhy,“ uviedol Janoško.
Organizácia v roku 2025 spustila aj činnosť vlastnej incomingovej kancelárie Northeast Slovakia Travel, realizovala prezentácie regiónu pre zahraničných touroperátorov a infocesty pre partnerov najmä z pobaltských krajín. Aktivity boli financované z členského príspevku kraja a dotácie Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Podpora menej známych lokalít
Na domácom trhu pokračovali marketingové aktivity na podporu menej známych lokalít a rozvoj turistickej infraštruktúry. Pre rodiny s deťmi pripravila organizácia už desiaty ročník súťaže Legendarium, do ktorej sa zapojilo viac ako 5 000 detí s rodičmi.
Prezentačné aktivity budú tento rok smerovať aj na Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré po rekonštrukcii čaká na jeseň opätovné otvorenie. Novinkou bude zavedenie zľavovej karty Prešov Region Travel Card v jarných mesiacoch 2026.
Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj láka čoraz viac turistov, návštevnosť ubytovaní v roku 2025 prekonala historický rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
