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20. júna 2026

Zrážka dvoch vlakov pri Londýne si vyžiadala život rušňovodiča a desiatky zranených


Tagy: Civilné obete Veľká Británia Zranení Zrážka vlakov

Do nemocníc previezli 33 ľudí, úrady zatiaľ odmietajú špekulovať o príčinách nehody. Pri zrážke dvoch osobných vlakov severne od



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gettyimages 507236901 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Do nemocníc previezli 33 ľudí, úrady zatiaľ odmietajú špekulovať o príčinách nehody.

Pri zrážke dvoch osobných vlakov severne od Londýna zahynul rušňovodič a desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia. Oznámila to v sobotu britská dopravná polícia.


K nehode došlo v piatok popoludní neďaleko mesta Bedford, približne 90 kilometrov severne od britskej metropoly.



Desiatky zranených


Podľa železničnej spoločnosti East Midlands Railway sa na tej istej koľaji zrazili dva vlaky smerujúce do Londýna.


„Bohužiaľ, jedna osoba bola na mieste vyhlásená za mŕtvu. Ide o rušňovodiča jedného zo zúčastnených vlakov,“ uviedla polícia.


Do nemocníc previezli celkovo 33 ľudí, z toho 11 utrpelo vážne zranenia. Ďalších 56 osôb ošetrili zdravotníci na mieste.



Príčiny sú neznáme


Britská ministerka dopravy Heidi Alexanderová uviedla, že je zatiaľ priskoro hovoriť o príčinách nehody.


Zároveň prisľúbila dôkladné vyšetrovanie, ktoré má objasniť okolnosti zrážky a zabrániť podobným incidentom v budúcnosti.


Zrážky vlakov patria v Británii medzi ojedinelé udalosti. Naposledy došlo k podobnej nehode v septembri 2023 na stanici Aviemore v Škótsku, kde sa pri kolízii dvoch vlakov zranilo niekoľko ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Zrážka dvoch vlakov pri Londýne si vyžiadala život rušňovodiča a desiatky zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Veľká Británia Zranení Zrážka vlakov
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