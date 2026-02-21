|
Sobota 21.2.2026
Meniny má Eleonóra
Denník - Správy
21. februára 2026
Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO
Tagy: Pamätník slobody slova pietna spomienka predseda Trnavského samosprávneho kraja Vražda Jána Kuciaka
Pamätník slobody slova na mieste vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
21.2.2026 (SITA.sk) - Pamätník slobody slova na mieste vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači bude podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča naveky symbolizovať obrovskú tragédiu, ktorá zmenila Slovensko.
Dodal, že pamätník bude dokončený skôr, ako sa dozvieme mená objednávateľov odporného zločinu. Povedal to počas pietnej spomienky, ktorá sa konala pri príležitosti 8. výročia od úkladnej vraždy na mieste, kde v minulosti stál rodinný dom oboch mladých ľudí.
Viskupič narážal na to, že súdy právoplatne odsúdili vykonávateľov, ale zatiaľ nie objednávateľov skutku z 21. februára 2018. Pamätník s pracovným názvom Záhrada bude po stavebnej stránke dokončený v máji tohto roku a po vysadení zelene sprístupnený v letných mesiacoch.
Jeho výstavbu financuje Trnavský samosprávny kraj, správcom bude Vlastivedné múzeum v Galante. Pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti, ktorú symbolizuje horizont naklonenej roviny.
"Bude symbolizovať pamäť, boja za pravdu, za slobodu a boj za odhaľovanie toho, čo je v našej spoločnosti choré," povedal Viskupič, ktorý spolu s podpredsedom kraja Patrikom Volmannom položil veniec pod fotografiu Jána a Martiny.
Okrem pietneho miesta v podobe Pamätníka slobody slova prebieha podľa Viskupiča aj diskusia o zriadení stálej expozície vo Vlastivednom múzeu v Galante. Na pietnej spomienke v sobotu dopoludnia nechýbali ani rodičia Jána Kuciaka, veniec na pietne miesto položila aj europoslankyňa Miriam Lexmann.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
