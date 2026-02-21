Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eleonóra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO


Tagy: Pamätník slobody slova pietna spomienka predseda Trnavského samosprávneho kraja Vražda Jána Kuciaka

Pamätník slobody slova na mieste vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice



Zdieľať
5821131427708341603_121 676x450 21.2.2026 (SITA.sk) - Pamätník slobody slova na mieste vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači bude podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča naveky symbolizovať obrovskú tragédiu, ktorá zmenila Slovensko.


Dodal, že pamätník bude dokončený skôr, ako sa dozvieme mená objednávateľov odporného zločinu. Povedal to počas pietnej spomienky, ktorá sa konala pri príležitosti 8. výročia od úkladnej vraždy na mieste, kde v minulosti stál rodinný dom oboch mladých ľudí.

Plánované dokončenie pamätníka


Viskupič narážal na to, že súdy právoplatne odsúdili vykonávateľov, ale zatiaľ nie objednávateľov skutku z 21. februára 2018. Pamätník s pracovným názvom Záhrada bude po stavebnej stránke dokončený v máji tohto roku a po vysadení zelene sprístupnený v letných mesiacoch.

Jeho výstavbu financuje Trnavský samosprávny kraj, správcom bude Vlastivedné múzeum v Galante. Pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti, ktorú symbolizuje horizont naklonenej roviny.



Diskusia o zriadení stálej expozície


"Bude symbolizovať pamäť, boja za pravdu, za slobodu a boj za odhaľovanie toho, čo je v našej spoločnosti choré," povedal Viskupič, ktorý spolu s podpredsedom kraja Patrikom Volmannom položil veniec pod fotografiu Jána a Martiny.

Okrem pietneho miesta v podobe Pamätníka slobody slova prebieha podľa Viskupiča aj diskusia o zriadení stálej expozície vo Vlastivednom múzeu v Galante. Na pietnej spomienke v sobotu dopoludnia nechýbali ani rodičia Jána Kuciaka, veniec na pietne miesto položila aj europoslankyňa Miriam Lexmann.


Zdroj: SITA.sk - Trnavský župan Viskupič si pripomenul výročie vraždy Kuciaka: Pamätník slobody slova bude naveky symbolizovať obrovskú tragédiu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pamätník slobody slova pietna spomienka predseda Trnavského samosprávneho kraja Vražda Jána Kuciaka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti
<< predchádzajúci článok
Prešovský kraj spustil inovačnú radu, pomôcť má rozvoju inovácií a startupov – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 