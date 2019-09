Prešovský samosprávny kraj zrekonštruuje ďalšiu spojnicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Štrba 17. septembra (TASR) – Ďalšiu spojnicu medzi podhorím a Vysokými Tatrami zrekonštruujú. Tentoraz sa zmodernizuje cesta II. triedy medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, ktorá je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a spravuje ju Správa a údržba ciest (SaÚC) PSK. Rozhodli o tom poslanci krajského zastupiteľstva na svojom zasadnutí koncom augusta a na návrh SaÚC SPK vyčlenili na tento účel z rozpočtu kraja 215.000 eur.Táto cesta je vstupnou bránou do Vysokých Tatier z diaľnice D1, konkrétne do strediska cestovného ruchu Štrbské Pleso. Je veľmi frekventovaná a okrem domácich a zahraničných turistov ju využívajú aj miestni obyvatelia a podnikatelia.konštatuje obec Štrba na svojej webovej stránke. Práve na základe jej podnetu sa vykonala obhliadka cesty za účasti jej správcu. Aj obecné zastupiteľstvo v Štrbe deklarovalo potrebu opravy, respektíve dokončenia modernizácie cesty.Ak všetko pôjde podľa plánu, ešte tento rok by poškodený úsek cesty mal dostať nový asfaltový povrch.uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová s tým, že ide o úsek v dĺžke viac ako dva kilometre.Lehota na vykonanie diela je 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska zmluvnému zhotoviteľovi, pričom zmluva ešte uzatvorená nebola.“ doplnila Jeleňová.Okrem tejto cesty v súčasnosti rekonštruuje PSK aj hlavný ťah medzi Popradom a Starým Smokovcom. Práce na obnove 5,5 kilometra dlhého úseku sa začali v lete a mali by trvať dohromady osem mesiacov. V tomto prípade sa náklady vyšplhajú na 2,8 milióna eur, pričom 95% sú zdroje z fondov Európskej únie. Kraj má okrem toho v pláne aj veľkú rekonštrukciu Cesty Slobody vo Vysokých Tatrách.