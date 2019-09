Trnavskí školáci si vyskúšali pešibus

Na snímke idú deti do školy v sprievode mestskej polície v rámci podujatia Pešibus počas Európskeho týždňa mobility. V Trnave v utorok 17. septembra 2019. Foto: TASR Na snímke idú deti do školy v sprievode mestskej polície v rámci podujatia Pešibus počas Európskeho týždňa mobility. V Trnave v utorok 17. septembra 2019. Foto: TASR

Trnava 17. septembra – Pešibus, cestu do školy pešo namiesto autom s rodičmi, si v utorok ráno vyskúšala skupina trnavských školákov v rámci aktivít Európskeho týždňa mobility (ETM). Z lokality Kamenná cesta do školy na Bottovej ulici ju absolvovali so sprievodom dospelých. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej sa Trnava inšpirovala dobrými skúsenosťami mesta Nováky."Išlo o to, aby sme rodičom ukázali alternatívu každodenného vozenia detí do školy autom," uviedla. Radnica dala na začiatku na výber tri trasy, kde sa pilotný pešibus mohol uskutočniť. Internetovým hlasovaním bola vybraná trasa zo vzdialenejšej lokality individuálnej bytovej výstavby. Deti sa pridávali aj po ceste, v závere do školy, aj v spoločnosti dvoch mestských policajtov, prišlo desať žiakov.Majtánová nevylúčila, že v prípade záujmu by projekt mohol pokračovať aj počas školského roka v spolupráci s rodičmi, ale určite sa k nemu vrátia aspoň počas budúcoročného ETM.