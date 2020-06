Umelá inteligencia napodobňujúca mozog tiež potrebuje spánok, ukázal to nový výskum vedcov

Umelá inteligencia začala byť nestabilná

S nestabilitou systému sa vedci bežne nestretnú

8.6.2020 - Umelá inteligencia, ktorá je navrhnutá tak, aby napodobňovala činnosť mozgu, by mohla potrebovať obdobia odpočinku, ako ľudia.Naznačuje to nový výskum vedcov z amerického Los Alamos National Laboratory, ktorí zistili, že keď neurónové siete vystavili umelej obdobe spánku, prospelo im to tak, ako keď sa ľudia dobre vyspia.Výskumníci, o ktorých práci informuje The Independent, to zistili, keď pracovali na umelej inteligencii napodobňujúcej proces, ako sa ľudia učia chápať. Umelá inteligencia začala byť počas dlhých období učenia bez dozoru nestabilná, pretože sa pokúšala klasifikovať objekty pomocou ich slovníkových definícií bez toho, aby ich predtým porovnávala s akýmikoľvek predchádzajúcimi príkladmi.Keď ju vedci uviedli do stavu podobného tomu, aký zažíva ľudský mozog počas spánku, stabilita jej neurónovej siete sa obnovila.S problémom ako riešiť podobnú nestabilitu systémov umelej inteligencie sa vedci nestretávajú bežne."Otázka, ako zabrániť nestabilite systémov učenia, naozaj nastáva iba pri pokusoch o využitie biologicky realistických neurochemických procesorov alebo pri pokusoch o pochopenie samotnej biológie," priblížil spoluautor štúdie, počítačový vedec Garrett Kenyon z Los Alamos s tým, že mnohí výskumníci sa s týmto problémom ani nestretnú."Prevažná väčšina pracovníkov v oblasti strojového učenia, hlbokého učenia a umelej inteligencie sa s týmto problémom nikdy nestretne, pretože vo veľmi umelých systémoch, ktoré študujú, majú luxus vykonávať globálne matematické operácie, ktorých účinkom je regulácia celkového dynamického zisku systému," dodal.Štúdiu vedci detailnejšie predstavia 14. júna počas podujatia Women in Computer Vision Workshop v Seattli.