Zelenskyj po hádke s Trumpom predčasne odišiel z Bieleho domu. Trump Zelenskému: Hazarduje s treťou svetovou vojnou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý napísal, že Zelenskyj nie je pripravený na mier. Predčasnému ukončeniu rokovaní predchádzala ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu.



"Dnes sme mali v Bielom dome veľmi významné stretnutie," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. "Dozvedeli sme sa veľa vecí, ktoré by sme bez rozhovoru pod takýmto tlakom nikdy nepochopili," povedal s odkazom na ostrú výmenu názorov so Zelenským.



"Je úžasné, čo všetko vyjde najavo vďaka emóciám, a ja som zistil, že prezident Zelenskyj nie je pripravený na mier, ak sa do neho zapojí Amerika, pretože má pocit, že naša účasť mu dáva veľkú výhodu pri rokovaniach," myslí si americký prezident, podľa ktorého Zelenskyj "zneuctil Spojené štáty v ich drahocennej Oválnej pracovni". Zelenského vyzval, aby sa vrátil vtedy, keď bude na mier pripravený.



Podľa agentúry AP spoločné rokovania predčasne ukončil Trump. Lídri mali mať spoločný obed a počas spoločnej tlačovej plánovali predstavitelia oboch štátov podpísať dohodu o nerastných surovinách.



Trump predtým počas spoločného mediálneho vystúpenia v Oválnej pracovni Zelenskému povedal, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".

Trump Zelenskému: Hazarduje s treťou svetovou vojnou

Americký prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance sa v piatok počas spoločného mediálneho výstupu v Oválnej pracovni Bieleho domu dostali do ostrej slovnej výmeny s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump Zelenskému povedal, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas.



Výmene názorov predchádzala výzva zo strany Trumpa na kompromis s Ruskom. Zelenskyj Trumpovi odvetil, že sľubom o mieri od ruského prezidenta Vladimira Putina sa nedá veriť, pričom poukázal na históriu porušených sľubov ruského vodcu. Americký prezident však povedal, že Putin s ním neporušil žiadne dohody.



Viceprezident J. D. Vance následne vyhlásil, že Zelenskyj je neúctivý, keď verejne polemizuje s Trumpom v Oválnej pracovni pred americkými médiami. "Už ste raz povedali ďakujem?" spýtal sa Vance Zelenského.



"Musíte byť vďačnejší," vyhlásil následne Trump, podľa ktorého Zelenskyj "hazarduje s miliónmi životov treťou svetovou vojnou".



Trump tiež Zelenského vyzval, aby Ukrajina uzavrela dohodu so Spojenými štátmi, inak Washington ukončí svoju podporu. "Vaši ľudia sú veľmi statoční, ale buď sa dohodnete, alebo končíme, a ak končíme, budete bojovať," vyhlásil Trump. "Nemyslím si, že to bude pekné, ak budete bojovať, nemáte v rukách karty," dodal šéf Bieleho domu.



Obaja lídri sa stretli v Oválnej pracovni pred podpisom dohody o nerastných surovinách. Stretnutie pritom podľa AFP začalo v pozitívnom duchu, keď Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že Trump je na jeho strane.

Francúzsko, Poľsko a Rusko reagujú na spor Trumpa a Zelenského

Na ostrú výmenu názorov a predčasné ukončenie rokovaní medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom reagovalo viacero svetových lídrov. Francúzsky prezident pripomenul, že agresorom je Rusko, vysokopostavený predstaviteľ Ruska označil spor za "historický".



"Rusko je agresor a Ukrajina je napadnutá krajina. Myslím si, že sme urobili správne, keď sme pred tromi rokmi pomohli Ukrajine a uvalili na Rusko sankcie, a mali by sme v tom pokračovať," vyhlásil prezident Francúzska Emmanuel Macron.



Na sociálnej sieti X ukrajinskému prezidentovi vyjadril podporu aj poľský premiér Donald Tusk. "Drahý Volodymyr Zelenskyj, drahí ukrajinskí priatelia, nie ste sami," napísal.



Kirill Dmitrijev, šéf ruského štátneho investičného fondu a jeden z vyjednávačov Moskvy na rusko-amerických rokovaniach, ktoré sa konali 18. februára v Saudskej Arábii, na sociálnej sieti X označil spor medzi Zelenským a Trumpom za "historický".



Na spor reagovali aj predstavitelia americkej Demokratickej strany. Líder demokratov v Senáte Chuck Shumer uviedol, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance robia "špinavú prácu pre Putina", a prisľúbil, že jeho strana "nikdy neprestane bojovať za slobodu a demokraciu". Demokratický senátor Chris Murphy na sociálnej sieti X napísal, že to, čo sa udialo, je "úplnou hanbou pre Ameriku".



Agentúra AP spor oboch lídrov označila za prekvapujúci prejav otvoreného antagonizmu v Oválnej pracovni, ktorá je známa skôr vážnou diplomaciou.



Predstavitelia Ukrajiny vyjadrili podporu Zelenskému po spore s Trumpom





Predstavitelia Ukrajiny vyjadrili podporu svojmu prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý sa v piatok dostal do ostrej výmeny názorov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



"Prezident Zelenskyj má pravdu. Mier bez záruk nie je možný. Prímerie bez záruk je cestou k ruskej okupácii celého európskeho kontinentu," uviedol premiér Denys Šmyhaľ na sociálnej sieti X.



"Plná podpora pre prezidenta Ukrajiny. Plná podpora pre Ukrajinu a ukrajinský ľud," reagoval predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. "Nikto nemá právo zabudnúť, že v tejto vojne je Rusko agresorom a Ukrajina je obeťou agresie," dodal.



Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha ocenil Zelenského za jeho "odvahu a silu postaviť za správnu vec". Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie sa Zelenskyj zasadzuje za Ukrajinu a spravodlivý a trvalý mier. "Vždy sme boli a budeme Amerike vďační za jej podporu," dodal.



