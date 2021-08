Slovanisti aj Žilinčania hrajú prvé zápasy play-off vonku, „belasí“ už majú istotu skupinovej časti

Belasí musia hrať ako tím

Súperov z Grécka už raz porazili

Šošoni musia zdolať český Jablonec

Sebavedomie im nechýba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - V pohárovej Európe už zostali dvaja slovenskí futbaloví zástupcovia. Na ŠK Slovan Bratislava MŠK Žilina už vo štvrtok čakajú prvé zápasy play-off - "belasí" hrajú v Európskej lige (EL) a "šošoni" v Európskej konferenčnej lige (EKL). Slovan Bratislava absolvuje dve stretnutia proti Olympiakosu Pireus , ten prvý u súpera. Ide o meranie síl úradujúcich majstrov Slovenska a Grécka, ani jeden z nich totiž nedotiahol do úspešného konca snahu dostať sa do skupinovej časti Ligy majstrov. Obe mužstvá však už majú istotu ďalších šiestich medzinárodných zápasov v jeseni 2021, keď úspešnejší z tohto dua si zahrá v EL a zdolaný tím v EKL."Čaká nás výzva, no sme pripravení ju prijať. Určite to bude náročný zápas, v strede poľa bude dôležité vyhrať čo najviac súbojov. Jedinou cestou k úspechu je hrať ako tím a makať jeden za druhého,“ povedal pred odletom do Grécka holandský stredopolair slovenského šampióna Joeri de Kamps, cituje ho oficiálny web Slovana.Slovan bude po dvoch rokoch bojovať o skupinovú časť EL opäť proti súperovi z Grécka, v lete 2019 postúpil cez PAOK Solún. A De Kamps bol pri tom."Spomienky na Grécko sú vďaka postupu cez PAOK príjemné. Mali sme to tam vtedy ťažké, no zvládli sme to. Olympiakos má silný tím s viacerými výbornými hráčmi. Aj teraz môžeme očakávať podobne náročný zápas a urobíme maximum, aby sme ho zvládli," doplnil Holanďan.Prvý duel v Grécku sa uskutoční vo štvrtok o 21.00 h SELČ v Pireu, odveta je na programe o týždeň neskôr od 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.Žilinskí futbalisti by sa jedenástich rokoch opäť radi dostali do skupinovej časti niektorej zo súťaží, na to však potrebujú prejsť cez český Jablonec. Prvý duel ich čaká u súpera 19.8. o 20.00 h, odvety absolvujú doma pod Dubňom 26.8. o 18.00 h.Do dejiska prvého stretnutia sa zverenci trénera Pavla Staňa presunuli už v utorok večer, časť cesty absolvovali vlakom a časť autobusom."Tešíme sa, že hráme v Česku. Konfrontácia nášho a ich futbalu môže byť zaujímavá. Vieme, že je to skúsené mužstvo. Má svoju kvalitu a dokazuje to v posledných rokoch. Bude to pre nás dobrá výzva," povedal tréner Staňo ešte pred cestou do Jablonca vo videu na oficiálnom klubovom webe."Verím, že sme schopní robiť problémy Jabloncu, ktorý je favorit. Futbal je však pekný v tom, že outsider nie raz dokázal prekvapiť favorita. Idem do zápasu skromne, ale nechýba nám sebavedomie," doplnil.Slovan Bratislava sa pred súbojom v Grécku naladil domácim ligovým triumfom nad Michalovcami 3:1, Žilinčania v nedeľu podľahli nováčikovi z Liptovského Mikuláša 1:2.