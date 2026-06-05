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05. júna 2026
Šéf organizátorov OH 2028 v Los Angeles odmieta odstúpiť kvôli väzbám na Epsteina
Tagy: OH 2028
Casey Wasserman napriek kontroverziám zostáva vo vedení nasledujúcich OH. Šéf organizačného výboru olympijských hier 2028 v Los Angeles Casey Wasserman nezvažuje odstúpenie z funkcie, hoci sa jeho meno ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Casey Wasserman napriek kontroverziám zostáva vo vedení nasledujúcich OH.
Šéf organizačného výboru olympijských hier 2028 v Los Angeles Casey Wasserman nezvažuje odstúpenie z funkcie, hoci sa jeho meno objavilo v spisoch vyšetrovania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Wasserman od januára čelí požiadavkám na rezignáciu, keď vyšlo najavo, že pred dvoma desaťročiami si vymieňal flirtujúce emaily s priateľkou Epsteina a odsúdenou obchodníčkou s ľuďmi Ghislaine Maxwellovou.
Medzi tými, ktorí žiadali jeho odvolanie, bola aj starostka Los Angeles Karen Bassová, no Wasserman uviedol, že zostáva v častom kontakte s vedením mesta počas príprav hier. "Hovorím so starostkou týždenne, ak nie častejšie, naše rozhovory sú medzi nami. Sú zamyslené a produktívne s úplne spoločnou víziou usporiadať najlepšie hry pre mesto a komunitu," povedal na tlačovej konferencii v Los Angeles.
Na otázku, či plánuje alebo niekedy plánoval odstúpiť, odpovedal stručne: "Nie."
Bassová vo februári vyjadrila, že je "nešťastné", že organizátori LA28 Wassermana podporujú. Na tlačovej konferencii v LA sa nezúčastnila a momentálne sa uchádza o znovuzvolenie na post starostky. Po tohtotýždňových primárkach sa očakáva, že Bassová postúpi do novembrového druhého kola napriek kritike za neefektívne riešenie veľkých požiarov, ktoré zasiahli časť Los Angeles.
"Čo sa politiky týka, pre LA28 a mňa i niekoľkých pôvodných organizátorov sme vo štvrtom prezidentstve. Preto sú zmeny v politike, či sa udejú alebo nie, súčasťou nášho sveta. Voľby dopadnú, ako dopadnú, ale budeme pokračovať v spolupráci s kýmkoľvek, kto bude vo funkciách, s ktorými potrebujeme komunikovať," dodal Wasserman.
K mailom z roku 2003 s Maxwellovou, ktorá si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s neplnoletými dievčatami, Wasserman povedal, že k nim došlo predtým, než sa jej zločiny stali známymi.
S blížiacim sa futbalovým svetovým šampionátom, ktorý s USA organizujú aj Mexiko a Kanada, organizátori olympiády uviedli, že sa poučili z príprav futbalového turnaja, najmä v otázkach bezpečnosti. Tvrdia, že sú pripravení na napätie, ktoré viedlo k presunu tréningového kempu iránskeho tímu zo Spojených štátov do Mexika. USA totiž začali vo februári bombardovať Irán po boku Izraela, čo vyvolalo vojnový konflikt, v apríli však vstúpilo do platnosti prímerie. Iránsky tím stále čaká na víza do USA.
"Pripravujeme sa hostiť každý štát na Zemi. Toto je jedinečný a zložitý čas pre Irán a majstrovstvá sveta. Irán mal vždy plán prísť na olympiádu. Kórea tiež príde. Možno sa do olympiády vrátia aj Rusko a Bielorusko. Takže víza pre krajiny bez diplomatických vzťahov sú súčasťou našej stratégie od roku 2017. S ministerstvom zahraničných vecí sme veľmi aktívne spolupracovali, aby sme boli pripravení," dodal Wasserman.
Zdroj: SITA.sk - Šéf organizátorov OH 2028 v Los Angeles odmieta odstúpiť kvôli väzbám na Epsteina © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf organizačného výboru olympijských hier 2028 v Los Angeles Casey Wasserman nezvažuje odstúpenie z funkcie, hoci sa jeho meno objavilo v spisoch vyšetrovania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Wasserman od januára čelí požiadavkám na rezignáciu, keď vyšlo najavo, že pred dvoma desaťročiami si vymieňal flirtujúce emaily s priateľkou Epsteina a odsúdenou obchodníčkou s ľuďmi Ghislaine Maxwellovou.
Medzi tými, ktorí žiadali jeho odvolanie, bola aj starostka Los Angeles Karen Bassová, no Wasserman uviedol, že zostáva v častom kontakte s vedením mesta počas príprav hier. "Hovorím so starostkou týždenne, ak nie častejšie, naše rozhovory sú medzi nami. Sú zamyslené a produktívne s úplne spoločnou víziou usporiadať najlepšie hry pre mesto a komunitu," povedal na tlačovej konferencii v Los Angeles.
Na otázku, či plánuje alebo niekedy plánoval odstúpiť, odpovedal stručne: "Nie."
Bassová vo februári vyjadrila, že je "nešťastné", že organizátori LA28 Wassermana podporujú. Na tlačovej konferencii v LA sa nezúčastnila a momentálne sa uchádza o znovuzvolenie na post starostky. Po tohtotýždňových primárkach sa očakáva, že Bassová postúpi do novembrového druhého kola napriek kritike za neefektívne riešenie veľkých požiarov, ktoré zasiahli časť Los Angeles.
"Čo sa politiky týka, pre LA28 a mňa i niekoľkých pôvodných organizátorov sme vo štvrtom prezidentstve. Preto sú zmeny v politike, či sa udejú alebo nie, súčasťou nášho sveta. Voľby dopadnú, ako dopadnú, ale budeme pokračovať v spolupráci s kýmkoľvek, kto bude vo funkciách, s ktorými potrebujeme komunikovať," dodal Wasserman.
K mailom z roku 2003 s Maxwellovou, ktorá si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s neplnoletými dievčatami, Wasserman povedal, že k nim došlo predtým, než sa jej zločiny stali známymi.
S blížiacim sa futbalovým svetovým šampionátom, ktorý s USA organizujú aj Mexiko a Kanada, organizátori olympiády uviedli, že sa poučili z príprav futbalového turnaja, najmä v otázkach bezpečnosti. Tvrdia, že sú pripravení na napätie, ktoré viedlo k presunu tréningového kempu iránskeho tímu zo Spojených štátov do Mexika. USA totiž začali vo februári bombardovať Irán po boku Izraela, čo vyvolalo vojnový konflikt, v apríli však vstúpilo do platnosti prímerie. Iránsky tím stále čaká na víza do USA.
"Pripravujeme sa hostiť každý štát na Zemi. Toto je jedinečný a zložitý čas pre Irán a majstrovstvá sveta. Irán mal vždy plán prísť na olympiádu. Kórea tiež príde. Možno sa do olympiády vrátia aj Rusko a Bielorusko. Takže víza pre krajiny bez diplomatických vzťahov sú súčasťou našej stratégie od roku 2017. S ministerstvom zahraničných vecí sme veľmi aktívne spolupracovali, aby sme boli pripravení," dodal Wasserman.
Zdroj: SITA.sk - Šéf organizátorov OH 2028 v Los Angeles odmieta odstúpiť kvôli väzbám na Epsteina © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 2028
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