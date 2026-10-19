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19. októbra 2026
V Egejskom mori pri dvoch incidentoch zahynulo dvanásť migrantov
Nehody sa stali pri ostrovoch Lesbos a Samos. Dvanásť migrantov zahynulo v pondelok pri dvoch incidentoch v Egejskom mori. Šesť ľudí vrátane jedného dieťaťa a štyroch žien ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Nehody sa stali pri ostrovoch Lesbos a Samos.
Dvanásť migrantov zahynulo v pondelok pri dvoch incidentoch v Egejskom mori. Šesť ľudí vrátane jedného dieťaťa a štyroch žien zahynulo po zrážke člna, na ktorom sa plavili, s policajným plavidlom, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ pobrežnej stráže. Dodal, že „rýchlostný čln s migrantmi narazil do ľavej strany policajného hliadkového plavidla“. Nehoda sa stála pri ostrove Lesbos. Zachránili osem ľudí.
Ďalších šesť ľudí – päť mužov a jedna žena – zahynulo, keď sa pri ostrove Samos prevrátil malý čln, oznámila pobrežná stráž. Z člna sa podarilo zachrániť ďalších 14 ľudí.
Migranti sa často pokúšajú dostať z Turecka do Európy cez Egejské more. Pri týchto pokusoch zahynulo veľa ľudí. V septembri sa pri ostrove Gavdos neďaleko Kréty potopil čln plný migrantov. Jeden človek zahynul a ďalších 25 zostalo nezvestných.
Zdroj: SITA.sk - V Egejskom mori pri dvoch incidentoch zahynulo dvanásť migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvanásť migrantov zahynulo v pondelok pri dvoch incidentoch v Egejskom mori. Šesť ľudí vrátane jedného dieťaťa a štyroch žien zahynulo po zrážke člna, na ktorom sa plavili, s policajným plavidlom, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ pobrežnej stráže. Dodal, že „rýchlostný čln s migrantmi narazil do ľavej strany policajného hliadkového plavidla“. Nehoda sa stála pri ostrove Lesbos. Zachránili osem ľudí.
Ďalších šesť ľudí – päť mužov a jedna žena – zahynulo, keď sa pri ostrove Samos prevrátil malý čln, oznámila pobrežná stráž. Z člna sa podarilo zachrániť ďalších 14 ľudí.
Migranti sa často pokúšajú dostať z Turecka do Európy cez Egejské more. Pri týchto pokusoch zahynulo veľa ľudí. V septembri sa pri ostrove Gavdos neďaleko Kréty potopil čln plný migrantov. Jeden človek zahynul a ďalších 25 zostalo nezvestných.
Zdroj: SITA.sk - V Egejskom mori pri dvoch incidentoch zahynulo dvanásť migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
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