Djokovič môže obhájiť titul na Wimbledone, očkovanie proti koronavírusu už nie je povinnosťou

Djokovič môže obhájiť titul

Odporca očkovania dostal stopku

26.4.2022 - Srbský tenista Novak Djokovič sa môže predstaviť na treťom grandslamovom turnaji sezóny londýnskom Wimbledone napriek tomu, že nie zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 Ako v utorok informovala výkonná šéfka organizujúceho All England Clubu Sally Boltonová, očkovanie už nie je podmienkou na vstup do krajiny, preto už Srbovi nič nestojí v ceste za obhajobou titulu z vlaňajška.Boltonová tiež poznamenala, že očkovanie proti koronavírusu síce nie je povinné, k vakcinácii povzbudzuje všetkých hráčov. Turnaj na "posvätnej" londýnskej tráve sa začne 27. júna.Tridsaťštyriročná jednotka svetového rebríčka ATP nútene absentovala na januárovom Australian Open v Melbourne , keďže nebol zaočkovaný proti koronavírusu a nesplnil podmienky na vstup do krajiny. Z Austrálie ho deportovali tesne pred začiatkom úvodného grandslamového podujatia roka.Djokovič tiež vynechal tohtoročné turnaje v USA (Indian Wells a Miami), jeho ceste do krajiny bránila absencia očkovania.Novak Djokovič sa môže predstaviť aj na Roland Garros v Paríži, Francúzi taktiež nevyžadujú očkovanie cudzincov pri vstupe do krajiny.Postoj organizátorov US Open je zatiaľ otvorený, pričom hodlajú akceptovať a dodržiavať akékoľvek predpisy americkej vlády týkajúce sa očkovania proti COVID-19. Srb ovládol londýnsky Wimbledon už šesťkrát, dovedna má na svojom konte 20 grandslamových titulov.