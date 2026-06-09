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09. júna 2026
Prezident FC Košice opísal zásah kukláčov: Ničili majetok a zbraňami mierili na deti. Z funkcie neodídem
Policajti dovolili Trnkovi zavolať si právnika, ktorý zhodou okolností býval neďaleko a prišiel o pár minút, a hneď zavelil, aby šéfovi FC Košice dali dole putá. Koncom mája zadržali v obci ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Policajti dovolili Trnkovi zavolať si právnika, ktorý zhodou okolností býval neďaleko a prišiel o pár minút, a hneď zavelil, aby šéfovi FC Košice dali dole putá.
Koncom mája zadržali v obci Beniakovce neďaleko Košíc prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu. Okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov.
Malo ísť o podnikateľské aktivity, ktoré nemajú nič spoločné so športom. Konkrétne to bola oblasť železničnej logistiky.
Pre web nasekosice.sk súhlasil Trnka s rozhovorom a prezradil, že ho v skorých ranných hodinách prebudil obrovský krik a hluk z terasy domu.
"Počul som, ako niekto kričí: ´Polícia! Target zameraný!´ V momente, ako som otvoril dvere, ma policajti spacifikovali. Musel som si ľahnúť na zem, dať ruky za chrbát a nasadili mi putá," opisoval dramatické dianie.
Priznal, že v domácnosti sa nachádzali aj jeho manželka a deti. "To, čo museli zažiť, bolo pre mňa najhoršie. Príslušníci komanda mierili zbraňou priamo na moju 15-ročnú dcéru, ktorá stála pri okne. V tom strese na ňu kričali protichodné príkazy – raz nech si ľahne, vzápätí nech vstane. Potom so zbraňami vtrhli do izby k môjmu 17-ročnému synovi. Mierili naňho priamo v posteli a prikázali mu ľahnúť si na zem. On našťastie spal tak tvrdo, že to celé vnímal len napoly a poriadne si neuvedomoval vážnosť situácie. Manželka sa snažila situáciu upokojiť a žiadala ich, aby schovali zbrane a normálne povedali, čo potrebujú. Ani jej, ani našim deťom putá, našťastie, nenasadili."
Policajti dovolili Trnkovi zavolať si právnika, ktorý zhodou okolností býval neďaleko a prišiel o pár minút, a hneď zavelil, aby šéfovi FC Košice dali dole putá.
Zadržanie trvalo od skorého rána až takmer do ôsmej večer. Počas domovej prehliadky našli legálne držané zbrane, keďže Trnka je držiteľom zbrojného preukazu.
"Skontrolovali ich a vrátili späť do trezoru. Zaistili však moje osobné hodinky a niekoľko zberateľských mincí. Čo je však najdôležitejšie, zaistili moje papierové akcie istej spoločnosti. Taktiež nám vzali mobilné telefóny a iPad. K zariadeniam som im dobrovoľne poskytol prístupové kódy, nemám dôvod nič skrývať," povedal prezident klubu z metropoly východu.
Policajti ničili majetok nielen u Trnku, ale aj u spoločníka. Keď ich požiadal, aby tak nerobili, poslúchli a od tej chvíle boli korektní. Celkovo sa zadržalo sedem osôb.
"Sme vedení ako podozriví. Z celej skupiny zadržaných ľudí nebolo nikomu vznesené žiadne obvinenie. Celé je to len v štádiu prípravného konania," uviedol s tým, že takýto masívny zásah pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti z roku 2022 u ľudí, ktorí riadne komunikujú, je absolútne neadekvátne.
"Vraj sme neposkytli nejaké šanóny – to je účelové klamstvo, polícii sme vždy prostredníctvom nášho právneho zástupcu poskytli všetko, o čo požiadali, nikdy sme nič neodignorovali," priblížil a dodal, že bude chrániť svoje práva.
Nad odchodom z funkcie prezidenta FC Košice uvažoval, no ak by tak urobil, bol by to prejav slabosti a krok priznania viny. "Pôvodne som bol rozhodnutý odstúpiť, ale prehodnotil som to. Z postu prezidenta teda neodídem, pokiaľ to nebudú vyslovene vyžadovať naši akcionári. Nikto – ani ja, ani žiadny hráč – nesmie byť nad klubom," dodal pre spomenuté médium.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FC Košice opísal zásah kukláčov: Ničili majetok a zbraňami mierili na deti. Z funkcie neodídem © SITA Všetky práva vyhradené.
Koncom mája zadržali v obci Beniakovce neďaleko Košíc prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu. Okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov.
Malo ísť o podnikateľské aktivity, ktoré nemajú nič spoločné so športom. Konkrétne to bola oblasť železničnej logistiky.
Pre web nasekosice.sk súhlasil Trnka s rozhovorom a prezradil, že ho v skorých ranných hodinách prebudil obrovský krik a hluk z terasy domu.
Právnik býva blízko
"Počul som, ako niekto kričí: ´Polícia! Target zameraný!´ V momente, ako som otvoril dvere, ma policajti spacifikovali. Musel som si ľahnúť na zem, dať ruky za chrbát a nasadili mi putá," opisoval dramatické dianie.
Priznal, že v domácnosti sa nachádzali aj jeho manželka a deti. "To, čo museli zažiť, bolo pre mňa najhoršie. Príslušníci komanda mierili zbraňou priamo na moju 15-ročnú dcéru, ktorá stála pri okne. V tom strese na ňu kričali protichodné príkazy – raz nech si ľahne, vzápätí nech vstane. Potom so zbraňami vtrhli do izby k môjmu 17-ročnému synovi. Mierili naňho priamo v posteli a prikázali mu ľahnúť si na zem. On našťastie spal tak tvrdo, že to celé vnímal len napoly a poriadne si neuvedomoval vážnosť situácie. Manželka sa snažila situáciu upokojiť a žiadala ich, aby schovali zbrane a normálne povedali, čo potrebujú. Ani jej, ani našim deťom putá, našťastie, nenasadili."
Policajti dovolili Trnkovi zavolať si právnika, ktorý zhodou okolností býval neďaleko a prišiel o pár minút, a hneď zavelil, aby šéfovi FC Košice dali dole putá.
Sedem zadržaných osôb
Zadržanie trvalo od skorého rána až takmer do ôsmej večer. Počas domovej prehliadky našli legálne držané zbrane, keďže Trnka je držiteľom zbrojného preukazu.
"Skontrolovali ich a vrátili späť do trezoru. Zaistili však moje osobné hodinky a niekoľko zberateľských mincí. Čo je však najdôležitejšie, zaistili moje papierové akcie istej spoločnosti. Taktiež nám vzali mobilné telefóny a iPad. K zariadeniam som im dobrovoľne poskytol prístupové kódy, nemám dôvod nič skrývať," povedal prezident klubu z metropoly východu.
Policajti ničili majetok nielen u Trnku, ale aj u spoločníka. Keď ich požiadal, aby tak nerobili, poslúchli a od tej chvíle boli korektní. Celkovo sa zadržalo sedem osôb.
Neadekvátny zásah
"Sme vedení ako podozriví. Z celej skupiny zadržaných ľudí nebolo nikomu vznesené žiadne obvinenie. Celé je to len v štádiu prípravného konania," uviedol s tým, že takýto masívny zásah pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti z roku 2022 u ľudí, ktorí riadne komunikujú, je absolútne neadekvátne.
"Vraj sme neposkytli nejaké šanóny – to je účelové klamstvo, polícii sme vždy prostredníctvom nášho právneho zástupcu poskytli všetko, o čo požiadali, nikdy sme nič neodignorovali," priblížil a dodal, že bude chrániť svoje práva.
Nad odchodom z funkcie prezidenta FC Košice uvažoval, no ak by tak urobil, bol by to prejav slabosti a krok priznania viny. "Pôvodne som bol rozhodnutý odstúpiť, ale prehodnotil som to. Z postu prezidenta teda neodídem, pokiaľ to nebudú vyslovene vyžadovať naši akcionári. Nikto – ani ja, ani žiadny hráč – nesmie byť nad klubom," dodal pre spomenuté médium.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FC Košice opísal zásah kukláčov: Ničili majetok a zbraňami mierili na deti. Z funkcie neodídem © SITA Všetky práva vyhradené.
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