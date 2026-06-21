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21. júna 2026
Prezident FIFA je všade. Nenásytný Infantino denne vytvára uhlíkovú stopu ako 55 Francúzov za celý rok
Gianni Infantino nalieta denne stovky kilometrov, len aby videl čo najviac zápasov MS vo futbale. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino predvádza počas majstrovstiev sveta v ...
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21.6.2026 (SITA.sk) - Gianni Infantino nalieta denne stovky kilometrov, len aby videl čo najviac zápasov MS vo futbale.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino predvádza počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku niečo, čo nemá v histórii futbalu reálne porovnanie.
Jeho neutíchajúca túžba vidieť naživo čo najviac zápasov vyvoláva obavy medzi ochrancami životného prostredia, ktorí spochybňujú jeho úplnú ľahostajnosť voči dôsledkom zmeny klímy.
Mexico City, Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, Houston: taliansko-švajčiarsky šéf FIFA aj niekoľkokrát za deň štartuje motory svojho súkromného lietadla, aby sa na tribúne niektorého z futbalových stánkov objavil 10-krát za sedem dní.
"Jeho nenásytné používanie súkromného lietadla Qatar Airways nie je ničím novým: v septembri 2024 investigatívny portál Josimar odhalil, že za predchádzajúce tri roky s týmto lietadlom nalietal 600 000 kilometrov," napísala agentúra AFP.
Rozšírené majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku so 48 tímami, čo znamená skok zo 64 na 104 zápasov, nezastavili nenásytného šéfa svetového futbal. Naopak, ešte zvýšili jeho letecko-futbalový apetít.
"Len jedna hodina v tomto lietadle vypustí do ovzdušia približne toľko emisií, koľko priemerný človek vypustí za celý rok,“ uviedla francúzska spoločnosť Greenly, ktorá sa špecializuje na hodnotenie uhlíkovej stopy.
Ak Infantino bude pokračovať vo svojom šialenom leteckom móde v štýle takmer dvoch zápasov denne až do konca osemfinálovej fázy MS a zúčastní sa aj na všetkých ďalších zápasoch vyraďovacej časti, Greenly odhaduje, že počas turnaja nahromadí rozsah 300 až 500 ton CO2 len pre svoje lietadlo. To je podľa nich ekvivalent ročnej uhlíkovej stopy približne 35 až 55 Francúzov.
FIFA obhajuje cestovanie svojho prezidenta tým, že jej predstavitelia si vyberajú medzi komerčnými a súkromnými letmi "na základe toho, čo je najefektívnejšie a nákladovo najvýhodnejšie" a že vo všetkých prípadoch organizácia hradí cestovné náklady. David Gogishvili, geograf na Univerzite v Lausanne, pre agentúru AFP povedal, že FIFA vytvorila paradox udržateľnosti.
„Opätovným využitím existujúcich, ale geograficky rozptýlených štadiónov NFL po celom kontinente vytvorila FIFA model, ktorý je štrukturálne závislý od leteckej dopravy s vysokými emisiami. Keď vedenie vytvára precedens tým, že medzi zápasmi doslova preskakuje súkromným lietadlom, dokonale to odráža širší systémový problémový prístup." zdôraznil Gogishvili.
Spôsob, akým FIFA zorganizovala tieto majstrovstvá sveta, normalizuje hypermobilitu a zároveň presúva náklady na dopravu a uhlíkovú záťaž na hostiteľské regióny a fanúšikov.
John Hocevar, riaditeľ kampane za oceány v Greenpeace USA, je rovnako strohý, čo sa týka Infantinových "náletov" na hostiteľské mestá MS.
"To, že manažéri FIFA denne lietajú vysoko znečisťujúcimi súkromnými lietadlami, nevysiela práve odkaz, že FIFA si uvedomuje príčinu alebo svoju zodpovednosť byť súčasťou riešenia klimatických zmien,“ uverejnil Hocevar na Instagrame.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FIFA je všade. Nenásytný Infantino denne vytvára uhlíkovú stopu ako 55 Francúzov za celý rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino predvádza počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku niečo, čo nemá v histórii futbalu reálne porovnanie.
Jeho neutíchajúca túžba vidieť naživo čo najviac zápasov vyvoláva obavy medzi ochrancami životného prostredia, ktorí spochybňujú jeho úplnú ľahostajnosť voči dôsledkom zmeny klímy.
Desať zápasov za 7 dní
Mexico City, Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, Houston: taliansko-švajčiarsky šéf FIFA aj niekoľkokrát za deň štartuje motory svojho súkromného lietadla, aby sa na tribúne niektorého z futbalových stánkov objavil 10-krát za sedem dní.
"Jeho nenásytné používanie súkromného lietadla Qatar Airways nie je ničím novým: v septembri 2024 investigatívny portál Josimar odhalil, že za predchádzajúce tri roky s týmto lietadlom nalietal 600 000 kilometrov," napísala agentúra AFP.
Jedna hodina = jeden rok
Rozšírené majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku so 48 tímami, čo znamená skok zo 64 na 104 zápasov, nezastavili nenásytného šéfa svetového futbal. Naopak, ešte zvýšili jeho letecko-futbalový apetít.
"Len jedna hodina v tomto lietadle vypustí do ovzdušia približne toľko emisií, koľko priemerný človek vypustí za celý rok,“ uviedla francúzska spoločnosť Greenly, ktorá sa špecializuje na hodnotenie uhlíkovej stopy.
500 ton CO2 na lietadlo
Ak Infantino bude pokračovať vo svojom šialenom leteckom móde v štýle takmer dvoch zápasov denne až do konca osemfinálovej fázy MS a zúčastní sa aj na všetkých ďalších zápasoch vyraďovacej časti, Greenly odhaduje, že počas turnaja nahromadí rozsah 300 až 500 ton CO2 len pre svoje lietadlo. To je podľa nich ekvivalent ročnej uhlíkovej stopy približne 35 až 55 Francúzov.
Najefektívnejšie a najvýhodnejšie?
FIFA obhajuje cestovanie svojho prezidenta tým, že jej predstavitelia si vyberajú medzi komerčnými a súkromnými letmi "na základe toho, čo je najefektívnejšie a nákladovo najvýhodnejšie" a že vo všetkých prípadoch organizácia hradí cestovné náklady. David Gogishvili, geograf na Univerzite v Lausanne, pre agentúru AFP povedal, že FIFA vytvorila paradox udržateľnosti.
Vytvorili precedens
„Opätovným využitím existujúcich, ale geograficky rozptýlených štadiónov NFL po celom kontinente vytvorila FIFA model, ktorý je štrukturálne závislý od leteckej dopravy s vysokými emisiami. Keď vedenie vytvára precedens tým, že medzi zápasmi doslova preskakuje súkromným lietadlom, dokonale to odráža širší systémový problémový prístup." zdôraznil Gogishvili.
Normalizovanie hypermobility
Spôsob, akým FIFA zorganizovala tieto majstrovstvá sveta, normalizuje hypermobilitu a zároveň presúva náklady na dopravu a uhlíkovú záťaž na hostiteľské regióny a fanúšikov.
John Hocevar, riaditeľ kampane za oceány v Greenpeace USA, je rovnako strohý, čo sa týka Infantinových "náletov" na hostiteľské mestá MS.
"To, že manažéri FIFA denne lietajú vysoko znečisťujúcimi súkromnými lietadlami, nevysiela práve odkaz, že FIFA si uvedomuje príčinu alebo svoju zodpovednosť byť súčasťou riešenia klimatických zmien,“ uverejnil Hocevar na Instagrame.
Zdroj: SITA.sk - Prezident FIFA je všade. Nenásytný Infantino denne vytvára uhlíkovú stopu ako 55 Francúzov za celý rok © SITA Všetky práva vyhradené.
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