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29. júna 2026
Volejbalistky Slovenska v prvom semifinále Európskej ligy doma podľahli Slovinkám – FOTO, VIDEO
Tagy: Európska liga volejbalistiek Slovenská volejbalová federácia SVF Slovenská volejbalová reprezentácia ženy
"Nie je koniec tejto semifinálovej série a my urobíme všetko, aby sme náš výkon zlepšili, hrali oveľa lepšie a vyhrali v Slovinsku," uviedla smečiarka Karolína Fričová. Slovenské reprezentantky ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - "Nie je koniec tejto semifinálovej série a my urobíme všetko, aby sme náš výkon zlepšili, hrali oveľa lepšie a vyhrali v Slovinsku," uviedla smečiarka Karolína Fričová.
Slovenské reprezentantky neuspeli v domácom prostredí v prvom zápase semifinále Európskej ligy volejbalistiek, V Nitre podľahli súperkám zo Slovinska hladko 0:3. Najviac im vzdorovali v druhom sete, v ktorom uhrali 24 bodov. V ďalších dvoch ich mali na svojom konte po 16.
Odveta je na programe už v stredu 1. júla v Ľubľane a k postupu do finále sú omnoho bližšie slovinské volejbalistky.
"Pred zápasom sme vedeli, že Slovinky sú silný tím. Pred odvetou v stredu sa musíme sústrediť na iné možnosti na útoku, lebo na servise aj prihrávke sme boli dobrí. Problémy sme mali len v útoku a to musíme zmeniť. Takisto musíme zapracovať na obrane na bloku a na prechode do útoku, lebo sme nezakončovali svoje vybojované možnosti tak, ako by sme mali. Svoju šancu sme dostali v koncovke druhého setu, ale zvolili sme zlé riešenie,“ poznamenal po súboji taliansky tréner slovenského družstva Martino Volpini podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Podľa smečiarky Karolíny Fričovej to v nedeľu bolo náročné, najmä v útoku. "Súperky dobre servovali a sťažovali nám pripravovať si náš útok tak, aby sme sa z neho požadovane presadili. To bola naša najväčšia slabina. Uvidíme, čo predvedieme v stredu. Nevzdávame sa. V druhom sete sme nezložili v niektorej rotácii niekoľko lôpt po sebe a stratili sme náš náskok. My sme sa nevedeli presadiť a ony sa naopak presadili. Sú skúsené a postrážili si to. Nie je však koniec tejto semifinálovej série, takže my urobíme všetko, aby sme náš výkon zlepšili, hrali oveľa lepšie a vyhrali v Slovinsku,“ uviedla.
Ďalšia smečiarky Zuzana Šepeľová s tímom odtrénovala len jeden plnohodnotný tréning. "Takže určite to nie je stopercentné, ale dúfam, že sa do toho rýchlo dostanem. Samozrejme, je to taká symbolika, že som sa zranila proti Slovinkám a aj proti ním som sa vrátila naspäť. Chcela som, aby stretnutie dopadlo inak, ale verím, že v stredu v Ľubľane nám to vyjde,“ dodala.
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédsko a Maďarsko. V prvom zápase tím zo severu Európy zvíťazil doma 3:2.
Zdroj: SITA.sk - Volejbalistky Slovenska v prvom semifinále Európskej ligy doma podľahli Slovinkám – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské reprezentantky neuspeli v domácom prostredí v prvom zápase semifinále Európskej ligy volejbalistiek, V Nitre podľahli súperkám zo Slovinska hladko 0:3. Najviac im vzdorovali v druhom sete, v ktorom uhrali 24 bodov. V ďalších dvoch ich mali na svojom konte po 16.
Odveta je na programe už v stredu 1. júla v Ľubľane a k postupu do finále sú omnoho bližšie slovinské volejbalistky.
"Pred zápasom sme vedeli, že Slovinky sú silný tím. Pred odvetou v stredu sa musíme sústrediť na iné možnosti na útoku, lebo na servise aj prihrávke sme boli dobrí. Problémy sme mali len v útoku a to musíme zmeniť. Takisto musíme zapracovať na obrane na bloku a na prechode do útoku, lebo sme nezakončovali svoje vybojované možnosti tak, ako by sme mali. Svoju šancu sme dostali v koncovke druhého setu, ale zvolili sme zlé riešenie,“ poznamenal po súboji taliansky tréner slovenského družstva Martino Volpini podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Podľa smečiarky Karolíny Fričovej to v nedeľu bolo náročné, najmä v útoku. "Súperky dobre servovali a sťažovali nám pripravovať si náš útok tak, aby sme sa z neho požadovane presadili. To bola naša najväčšia slabina. Uvidíme, čo predvedieme v stredu. Nevzdávame sa. V druhom sete sme nezložili v niektorej rotácii niekoľko lôpt po sebe a stratili sme náš náskok. My sme sa nevedeli presadiť a ony sa naopak presadili. Sú skúsené a postrážili si to. Nie je však koniec tejto semifinálovej série, takže my urobíme všetko, aby sme náš výkon zlepšili, hrali oveľa lepšie a vyhrali v Slovinsku,“ uviedla.
Ďalšia smečiarky Zuzana Šepeľová s tímom odtrénovala len jeden plnohodnotný tréning. "Takže určite to nie je stopercentné, ale dúfam, že sa do toho rýchlo dostanem. Samozrejme, je to taká symbolika, že som sa zranila proti Slovinkám a aj proti ním som sa vrátila naspäť. Chcela som, aby stretnutie dopadlo inak, ale verím, že v stredu v Ľubľane nám to vyjde,“ dodala.
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédsko a Maďarsko. V prvom zápase tím zo severu Európy zvíťazil doma 3:2.
Zdroj: SITA.sk - Volejbalistky Slovenska v prvom semifinále Európskej ligy doma podľahli Slovinkám – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska liga volejbalistiek Slovenská volejbalová federácia SVF Slovenská volejbalová reprezentácia ženy
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